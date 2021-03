Buti – Continua la rassegna Riproduzioni Teatrali 2021 di ButiTeatro Lunedì 15 marzo alle ore 21.00 sul canale youtube di ButiTeatro sarà trasmesso in streaming il concerto “ANCORA SANREMO” spettacolo musicale sulla canzone italiana ’80 e ’90 ideato da PERLA TRIVELLINI.

Sanremo è stato definito “la grande evasione” nel dopoguerra e ancora oggi, con tutte le difficoltà del tempo, non c’è niente di meglio per trascorrere una serata leggera e portare alla mattina le migliori melodie. Il Festival ha raggiunto il suo apice con le canzoni degli anni’80 per questo vogliamo ricordare quelle atmosfere musicali come augurio di rinascita, per una ripresa veloce del settore dello spettacolo.

Foto: Perla Trivellini