Ferrara – 99 anni e non sentirli. Un felice percorso che coinvolge vita e arte di Carlo Guarienti.

Nell’arte, le oltre cento opere presenti al Castello Estense di Ferrara, fino al 22 gennaio 2023, in una magnifica retrospettiva dal titolo “La realtà del sogno”, voluta da Vittorio Sgarbi, mostrano una ricerca in continua evoluzione, una metamorfosi costante e articolata conseguita nel corso del suo lungo tempo vitale, in un continuo divenire.

Poche vicende umane nell’arte hanno raggiunto un così alto livello di completezza.

Carlo Guarienti ha attraversato il secolo scorso raggiungendo un grande successo nazionale e internazionale, artefice della sua continua evoluzione grazie a una capacità di percepire i segni di un cambiamento culturale ma soprattutto basato su un’esigenza personale di superare i suoi stessi traguardi artistici.

Uno dei suoi primi quadri, il San Gerolamo del 1946, eseguito all’età di 23 anni, dimostra la potenza e la forza innata del realismo di Guarienti, e i suoi maestri di riferimento, protagonisti della migliore tradizione del Quattrocento italiano.

Approda alla corrente metafisica, facendola propria e procedendo lentamente a un distacco dal realismo che ha contraddistinto le sue opere iniziali fino a diventare impalpabile presenza.

Scrive Vittorio Sgarbi nella presentazione del libro “La realtà del sogno” pubblicato in occasione della mostra: “La naturale vocazione metafisica di Guarienti si rivelava in una progressiva smaterializzazione della pittura fino alla perdita di ogni consistenza materiale e di ogni compiacimento pittorico. Una pittura d’ombra, e di ombre, senza corpo”.

In seguito sceglie un linguaggio legato a visioni fantastiche, surrealiste, procedendo verso raffigurazioni sempre più sintetiche fino a raggiungere delle composizioni in sezioni geometriche, sempre mantenendo un carattere articolato e finemente elaborato. Usa tecniche che ricordano gli affreschi, materie che regalano ricche superfici tattili. Prosegue il suo percorso sperimentale. Le atmosfere si fanno sempre più rarefatte, misteriose e incantate.

Sono opere che rivelano un grande cambiamento e traducono in una purezza essenziale la sua personalissima posizione di fronte alla contemporaneità. Sempre unico, in un continuo sperimentare.

L’esposizione a cura di Vittorio Sgarbi, evidenzia le doti e le qualità artistiche di Carlo Guarenti, nato a Treviso nel 1923, strutturata in un percorso completo di opere pittoriche, sculture e disegni, selezionati da Pietro Di Natale, Vasilij Gusella e Stefano Sbarbaro, organizzata da Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Carlo Guarienti

La realtà del sogno

Ferrara, Castello Estense

29 ottobre 2022 – 22 gennaio 2023

Da un’idea di Vittorio Sgarbi

In foto: Singerie, 1975 – Caseato di calcio su tavola, cm 120 x 97 – Prato, collezione Carlo Palli