Firenze – Non una pista sul ghiaccio bensì due; torna a girare la Ruota panoramica a Firenze, inaugurato ieri, venerdì 2 dicembre, il Florence Ice Village alla Fortezza. Tutto all’insegna del gigantismo: ruota panoramica alta 55 metri (gigante per Firenze), pista di pattinaggio, la più lunga d’Europa, e poi banchi di street food, mercatini e il Villaggio di Natale. La pista di pattinaggio raddoppia da oggi, sabato 3 dicembre, con l’apertura del Palaghiaccio Giglio Bianco, che resterà aperta, sotto la tenda riscaldata, fino al 26 febbraio.

Si fa forte del consenso ricevuto l’anno scorso, che ha perlomeno pareggiato le feroci polemiche ricevute dall’altra parte dei fiorentini, il sindaco Dario Nardella, presente all’inaugurazione, che non manca di rimarcare la propria decisione sui social: “Dopo il successo dell’anno scorso, torna la ruota panoramica alla Fortezza da Basso con il villaggio natalizio. Il Natale si avvicina e Firenze diventa ancora più magica!”. Bastone e carota per gli ambientalisti, che avevano contestato con durezza lo “scempio del giardino voluto dal Poggi e realizzato in stretta collaborazione con il maestro Pucci”, in particolare Italia Nostra: dagli uffici di Palazzo Veccho infatti giunge la rassicurazione che il progetto, su garanzia degli organizzatori, è realizzato con ogni precauzione in campo di sostenibilità ambientale, mentre l’energia che serve per animarlo proviene da fonte alternativa e green.

Intanto, la ruota girerà per l’intero periodo natalizio, ovvero fino al 15 gennaio 2023.

Prezzi Biglietti – Per quanto riguarda la spesa, un giro sulla ruota costa 12 euro, 10 per i residenti a Firenze, 7 per i bambini fino a 10 anni, gratis sotto i due anni. Prezzi ridotti per famiglie. Per la pista di pattinaggio, 12 euro più 2 euro se si noleggiano i pattini. Ci sono riduzioni.

Orari (fino al 16 dicembre): ruota e pista 10-24 tutti i giorni, mercatino sabato e domenica 10-24, feriali 15-20, street food sabato e domenica 10-24, feriali 15.30-24.

Sabato 3 dicembre aprirà anche un’altra pista di pattinaggio a Firenze: il Palaghiaccio Giglio Bianco (ex Florence Winter Park), progetto targato Giglio Bianco Asd. Una pista semi professionale 18 x 38 mt, coperta e riscaldata (aperta tutti i giorni dalle 13 alle 00:00 dal 3 dicembre al 26 febbraio 2023).

Foto notturna: Luca Grillandini