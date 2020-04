Firenze – “La scomparsa del dott. Antonio Tilli, direttore della farmacia comunale di Pontassieve, lascia sgomenti tutti gli addetti del settore, che in queste settimane di emergenza sanitaria sono in prima linea 24 ore su 24 per garantire un servizio essenziale per i cittadini. Ci lascia un professionista serio, impegnato sin dall’inizio nella lotta al Covid-19 e che incarnava perfettamente quello spirito di servizio con cui i farmacisti lavorano ogni giorno. E’ grazie a persone come il dott. Tilli che le farmacie pubbliche associate a Confservizi Cispel Toscana svolgono quel ruolo fondamentale di presidio sanitario sul territorio per i cittadini costretti a convivere con il Coronavirus, e che trovano nelle farmacie ogni tipo di supporto per contrastare una crisi che ci auguriamo finisca presto”.

Con queste parole Alessio Poli, coordinatore delle Farmacie pubbliche associate a Confservizi Cispel Toscana, esprime il cordoglio dell’Associazione per la morte del dott. Antonio Tilli, direttore della farmacia comunale di Pontassieve scomparso a 59 anni lo scorso 11 aprile dopo aver contratto il virus Covid-19.