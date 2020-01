Firenze – E’ morto questa mattina Franco Scaramuzzi, già rettore dell’Università di Firenze dal 1979 al 1991, presidente onorario dell’Accademia dei Georgofili. Aveva 93 anni. Nato a Ferrara il 26 dicembre 1926, Scaramuzzi era professore emerito e medaglia d’oro dell’Università di Firenze.

Laureatosi in Scienze Agrarie nel 1948, grazie ad una borsa di studio ha iniziato la propria attività presso l’Ateneo fiorentino. Dopo aver vinto nel 1959 la cattedra di Coltivazioni arboree presso l’Università di Pisa, nel 1969 è stato chiamato all’Università di Firenze a coprire il posto che era stato del suo maestro Alessandro Morettini.

Eletto rettore dell’Ateneo nel 1979 ha ricoperto la carica per quattro mandati fino al 1991. Dal 1986 al 2014 è stato presidente dell’Accademia dei Georgofili, di cui è stato poi presidente onorario.

Domani, mercoledì 8 gennaio sarà possibile rendere omaggio al professor Scaramuzzi in Aula Magna (Piazza San Marco, 4), a partire dalle 8,30. Alle 11 la commemorazione, che sarà aperta dal rettore Luigi Dei. I funerali si svolgeranno alle ore 15 presso la Basilica della SS. Annunziata.

“Grande dolore per la morte del professor Franco Scaramuzzi e profondo cordoglio a nome mio personale e di tutta la città ai familiari e all’Accademia dei Georgofili”: questo il messaggio si cordoglio della città del sindaco Dario Nardella. “Scaramuzzi – ha aggiunto il sindaco – è stato tra i protagonisti di Firenze negli ultimi 50 anni. Uomo con una carriera accademica prestigiosa, ha dato alla nostra città e al nostro paese un contributo culturale di notevole valore. Per oltre un decennio ha guidato come rettore l’ateneo fiorentino, per anni è stato anche presidente del Comitato nazionale per le scienze agrarie del Cnr. Inoltre dal 1986 al 2014 è stato presidente dell’Accademia dei Georgofili: era in carica quando, nel 1993, l’Accademia fu distrutta da un’autobomba ed egli svolse un lavoro determinante per la sua ricostruzione”.

“Con Franco Scaramuzzi la Toscana piange un importante scienziato, un rettore stimato e un uomo di punta nelle principali società scientifiche nazionali ed internazionali che, per decenni, è stato punto di riferimento sicuro per uno stuolo di allievi, colleghi, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e per il complesso mondo delle scienza agrarie”. Così il presidente della Regione Enrico Rossi.

Il presidente ha ricordato come la Regione, nel 2014, avesse assegnato a Scaramuzzi il Pegaso d’Oro per il suo impegno scientifico ed accademico, sottolineando, in particolare, la capacità di suscitare l’interesse delle giovani generazioni verso le questioni dell’agricoltura

nella foto Franco Scaramuzzi riceve il Pegaso d’Oro dal presidente Rossi