Firenze – Vivo cordoglio nel mondo dell’arte e della cultura per la recente scomparsa all’età di 77 anni di Massimo Cantini pittore di fama internazionale. Nato e vissuto a Pontassieve (nella città metropolitana fiorentina), Cantini ha al suo attivo ben mezzo secolo di esposizioni di successo in molte città in Italia e all’estero (da Parigi a Biarritz, a Damasco, Waterbury Vienna).

Nei primi anni Settanta Massimo Cantini cominciò a gravitare presso la Galleria Inquadrature (nel 1973 fece parte, con la Galleria, del gruppo “Come pittura”). Poi, nel 1979, insieme agli artisti Del Testa, Fusi, Nigiani, firmò il manifesto “Foto di gruppo”, presentato da Pier Carlo Santini. Il suo lavoro si è collocato fin dall’inizio entro la tematica del rapporto tra l’immagine derivata dalla natura e il rigore compositivo, “l’incasellatura geometrica che non lascia scampo”.

La figura è spesso “accolta” o forse, quasi “inserita” in un paesaggio memore degli scorci “ideali” del Manierismo. Cantini non cerca di suscitare l’emozione, ma punta all’effetto straniante, che replica il disagio dei nostri tempi, in cui tutto guarda e niente si può toccare. Nel 1981 Renzo Biasion lo ha segnalato nel Catalogo Bolaffi. Nel 1987 viene scelto per illustrare la campagna pubblicitaria Ray-Ban. Prestigioso anche come incisore, nel 2002 ha realizzato una cartella litografica commissionata dal Credito Cooperativo di Pontassieve. Alcuni anni dopo ha dipinto il Palio di Torrita di Siena, e due quadri di grandi dimensioni sono visibili nella Sala Consiliare del Comune di Pontassieve. È presente nel volume “Storia dell’arte italiana del ‘900” a cura di Giorgio Di Genova. Nel 2013 è stato insignito, dal Lions Club Valle della Sieve, del prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow. Tra i volumi a lui dedicati, quello di Dino Pasquali, “Massimo Cantini nel segno dell’esistente”.che raccoglie le sue opere dal 1985 al 2006 e di cui riproduciamo la copertina.

La pubblicazione del Comune di Pontassieve, “La Costituzione Italiana” ha la copertina che raffigura parte di un suo dipinto.