Firenze – Si è spenta oggi a Firenze Rita Guerricchio, che è stata docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso il Dipartimento Italianistica dell’Università degli Studi di Firenze. Aveva 77 anni. Ammalata da tempo, è morta a causa del Covid. Numerose le sue pubblicazioni fra le quali in particolare su Loria, Palazzeschi, Anna Banti e Sibilla Aleramo.

Questo il ricordo del suo amico e collega Giampietro Albertocchi

Pochi minuti fa ho appreso la triste notizia della morte di una carissima amica, Rita Guerricchio. L’ho conosciuta più di cinquant’anni fa alla Facoltà di Lettere di Firenze, dove eravamo entrambi iscritti. Ero appena arrivato dal Canton Ticino, per cui fu una delle prime conoscenze universitarie, proseguita nel tempo anche dopo il mio trasferimento in Spagna.

Rita era una donna che lasciava, per così dire, il segno. In primo luogo per la sua grande umanità, sentimento che unito alla sua intelligenza, dava origine ad una miscela irresistibile di simpatia, di complicità, di affetto e di delicatezza. Stare con lei, nei pomeriggi in casa o fuori, dopocena, in una festa, dovunque, era un’avventura irripetibile. Coltivava l’arte di farti sentire a tuo agio e sapeva farti toccare con mano i benefici confortevoli dell’amicizia. Un vero lusso.

Lettrice accanita, con un repertorio di letture assai vasto che esulava dal suo ambito strettamente professionale ed accademico (era stata docente di letteratura italiana moderna e contemporanea) e con cui sapeva intrattenerti senza i tic dell’erudizione, ma per il semplice piacere conviviale dello stare insieme. Esperta del Novecento (Pirandello, Palazzeschi, Landolfi, Gadda, ecc.) aveva mosso i primi, ed assai originali, passi come studiosa di Sibilla Aleramo.

Foto: Rita Guerricchio

I funerali avranno luogo martedì 19 luglio alle ore 9 presso la Basilica della Santissima Annunziata