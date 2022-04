Firenze – Improvvisa scomparsa di Michele Manzotti, giornalista de La Nazione, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e consigliere nazionale Casagit. Aveva 62 anni.

Michele è stato colpito da un malore durante un viaggio a Roma dove stava seguendo un concerto. La musica, in particolare il Blues,ra la sua grande passione, insieme al giornalismo. Aveva 62 anni e stava per andare in pensione dopo una vita passata in redazione. Si era laureato in lettere e cominciò a insegnare storia della musica e a collaborare con varie riviste. Nel 1995 venne assunto a La Nazione, dove era vicecaporedattore all’Ufficio centrale-Province Era anche direttore responsabile del sito www.ilpopolodelblues.com.

La scomparsa di Manzotti ha suscitato sconcerto e profondo cordoglio fra i colleghi di cui si sono fatti portavoce Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana e Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

Il direttore e la redazione di Stamptoscana esprimono il proprio dolore e la propria vicinanza alla famiglia di Michele

Foto da Twitter