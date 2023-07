AREZZO – Dal 1° al 6 agosto 2023 Palazzo D’Amico, in via Marina Garibaldi 153, a Milazzo (ME), ospita la mostra collettiva della Scuola d’arte di Katarina Alivojvodic.

Martedì 1° agosto, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale a ingresso libero e gratuito. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.

LA MOSTRA

Torna la grande collettiva di fine corso della Scuola d’arte di Katarina Alivojvodic. Dopo le mostre del 2021 e del 2022 allestite a Cortona, quest’anno la scelta è caduta nella siciliana Milazzo. Grazie a queste iniziative gli interessati hanno l’opportunità di conoscere l’approccio unico e inclusivo che caratterizza l’insegnamento di Katarina Alivojvodic e osservare da vicino i risultati di adulti e bambini. Le collettive annuali rappresentano inoltre un’importante tappa nel percorso di crescita e sviluppo artistico degli allievi. Attraverso l’esposizione delle loro opere, gli studenti sono infatti stimolati a esprimere la creatività e condividere le idee con un pubblico più ampio.

Gli insegnamenti di Katarina Alivojvodic (nella foto a sinistra) si concentrano sull’apprendimento delle varie tecniche, ma mirano anche a sviluppare il concetto di educazione visiva attraverso l’analisi delle opere di grandi maestri del passato. Durante i corsi gli alunni hanno la possibilità di acquisire fondamentali nozioni sulla qualità della linea, le proporzioni, la teoria dei colori, la prospettiva aerea, i cromatismi e la composizione.

Quella del 2023 in Sicilia riunisce tutti gli alunni della Scuola d’arte di Katarina Alivojvodic. Saranno quindi esposte le opere realizzate sia dagli allievi della scuola in presenza di Barcellona Pozzo di Gotto inaugurata nel 2022, sia da quelli della scuola online aperta nel 2020 a causa della pandemia da covid-19 ma rivelatasi un successo, che accoglie studenti provenienti da tutta Italia, in particolare dalla provincia di Arezzo dove la pittrice e maestra di origine serba ha vissuto e lavorato per molti anni.

Accanto agli alunni adulti seguiti direttamente da Katarina Alivojvodic, ci saranno i piccoli artisti provenienti dal corso dedicato ai bambini, curato da Federica di Falco, che porteranno un tocco di freschezza e spontaneità all’evento. Per l’occasione sarà pubblicato anche un catalogo che raccoglie le opere in mostra, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di scoprire diversi approcci alla pittura.

Gli allievi adulti provenienti dalla scuola in presenza di Barcellona Pozzo di Gotto che esporranno sono Maria Cipriano, Vittoria Colonna, Antonino Costantino, Jevghenia Kondratyuk, Angela Maio, Mariacristina Rappazzo, Mariella Sottile e Tindara Stroscio, affiancati dai piccoli talenti Rosanna Aliquò, Alice Amato, Francesco Cicero, Chiara Famà, Thomas Lo Giudice e Chloe Sottile.

Gli allievi della scuola on line provenienti da tutta Italia sono Maurizio Arena (Foiano della Chiana), Giuliana Bianchi (Arezzo), Maria Rosaria D’Aquino (Caulonia), Giovanna Gennai (Arezzo), Rosaria Governini (Arezzo), Vera Longo (San Filippo del Mela), Arianna Osservanti (Cortona), Stefania Quaranta (Arezzo), Vincenza Seggi (Arezzo) e Giancarla Tresoldi (Milano).

“Se nella prima settimana di agosto vi trovate in Sicilia per le vacanze, vi invitiamo a visitare questa mostra, in cui le diversità si uniscono in un’armonia creativa – conferma Katarina Alivojvodic. – Sarete immersi in un mondo di emozioni e di prospettive, scoprendo nuovi talenti e lasciandovi ispirare dalla creatività di artisti promettenti. Un’occasione unica per celebrare la ricchezza dell’arte contemporanea, con una straordinaria mescolanza di talenti provenienti da luoghi diversi e dai background più disparati, che dialogano in maniera sorprendente”.