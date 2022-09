CORTONA – Dal 1 al 9 ottobre 2022 Factory Dardano 44, in via Dardano 44 a Cortona (AR), ospita la mostra collettiva della Scuola d’arte on line di Katarina Alivojvodic.

Sabato 1 ottobre, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale a ingresso libero e gratuito. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.

Dal 2 al 4 ottobre, come evento collaterale alla collettiva, si svolgerà un workshop gratuito sulla tecnica del pastello tenuto da Katarina Alivojvodic e rivolto ai frequentatori di Factory Dardano 44, originale spazio nel cuore di Cortona inaugurato nel 2020, dove gli artisti possono andare per confrontarsi e dipingere in libertà.

LA MOSTRA

La Scuola d’arte on line di Katarina Alivojvodic, maestra e pittrice di origine serba da anni attiva in tutta Italia con i suoi corsi per adulti e bambini, nasce come progetto sperimentale durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 e all’impossibilità di svolgere le lezioni in presenza.

La scuola è frequentata da studenti di varie regioni come Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia, che per la seconda volta si ritroveranno a Cortona per esporre i disegni e i quadri eseguiti durante l’anno scolastico 2021/22.

Gli insegnamenti di Katarina Alivojvodic si concentrano sull’apprendimento di varie tecniche come grafite, sanguigna, tempera, acrilico e olio, ma mirano anche a sviluppare il concetto di educazione visiva attraverso l’analisi di video e immagini delle opere di grandi maestri del passato.

La scuola on line permette agli iscritti di approfondire aspetti legati al “fare arte” che non sarebbe possibile ottenere solo con le lezioni tradizionali. Durante i corsi gli alunni hanno inoltre la possibilità di acquisire fondamentali nozioni sulla qualità della linea, le proporzioni, la teoria dei colori, la prospettiva aerea, i cromatismi e la composizione.

Gli studenti della Scuola d’arte on line di Katarina Alivojvodic selezionati per la mostra di Cortona sono Elena Alunni, Maurizio Arena, Ilaria Benigni, Giuliana Bianchi, Maria Francesca D’Aquino, Federica Di Falco, Rosaria Governini, Vera Longo, Filippo Matteini, Arianna Osservanti, Milena Riverso, Vincenza Seggi e Giancarla Tresoldi.

www.alivojvodickatarina.com