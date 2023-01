Pisa -“’Il Sant’Anna si racconta alle docenti e ai docenti’ è la nuova iniziativa di orientamento dedicata ai docenti degli Istituti superiori per offrire loro l’opportunità di conoscere da vicino la proposta formativa e le opportunità offerte dalla Scuola. Si tratta di un incontro informativo on line di presentazione, in programma sulla piattaforma WebEx mercoledì 25 gennaio alle ore 16,30. Per partecipare all’incontro e ricevere il link alla diretta è richiesta la compilazione del modulo di adesione a questo link: https://moduli.santannapisa.it/login.

Il programma dell’iniziativa

I sei settori disciplinari (Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; Medicina; Ingegneria; Giurisprudenza; Scienze politiche; Economia), i progetti strategici, le opportunità formative e di ricerca. Sono questi i temi principali dell’iniziativa, che prevede l’intervento di docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, chiamati a illustrare i percorsi di studio e di formazione all’interno dei vari settori didattici.

I relatori della Scuola Sant’Anna presenti all’evento sono: Eloisa Cristiani (Delegata in materia di Orientamento); Marco Fontana (Coordinatore del progetto STEM); Matteo Dell’Acqua (Settore Scienze agrarie e biotecnologie vegetali); Michele Emdin (Settore Medicina); Alessandro Biondi (Settore Ingegneria); Erica Palmerini (Settore Giurisprudenza); Edoardo Bressanelli (Settore Scienze politiche); Laura Magazzini (Settore Economia)