Firenze – L’incontro del 25 Gennaio scorso organizzato dalle Donne Democratiche di Firenze e dal titolo La sfida ambientale per le amministrazioni locali, che si è tenuto presso la sala visite dell’Ufficio Turismo in Piazza Stazione a Firenze, ha affrontato diversi aspetti di ciò che il cambiamento climatico e ambientale comporta per gli amministratori.

Oggi non sono solo le tecnologie a cambiare la nostra vita quotidiana velocemente; subiamo e subiremo sempre di più le conseguenze dei mutamenti fisici che nel nostro mondo stanno avvenendo in modo vorticoso.

Alcune delle domande all’ordine del giorno sono: come gestiremo i rifiuti che non riusciamo quasi più a smaltire ? saranno in grado le nostre città di far fronte a volumi di pioggia improvvisi e sempre più abbondanti ? come l’ambiente influisce sulla formazione dei caratteri distintivi della nostra persona, del nostro DNA ? Può il design industriale aiutare a progettare oggetti intelligenti che semplifico alcuni processi della nostra vita quotidiana ?

In seguito la sintesi dei loro interventi che i relatori dell’evento hanno rilasciato a StampToscana.