Parigi – Anche la stampa francese si chiede se Franck Ribery non stia pensando di lasciare Firenze. Vittima di un furto nella sua casa fiorentina, il calciatore francese che gioca nella Fiorentina si chiede in un video ‘come poter avere fiducia” e sembra rimpiangere “ tutti quei begli anni passati a Monaco di Baviera”. Come potremo sentirci bene oggi dopo quanto è avvenuto? si chiede lasciando così planare il dubbio, come scrive 20 Minutes, sulla sua voglia di restare in Italia.

Per Ribery non è grave la perdita materiale subita, ma il danno psicologico. “Ciò che mi sciocca è l’impressione di essere stato messo a nudo e brutalizzato.. e questo non l’accetto”. “Per fortuna mia moglie e i miei figli erano al sicuro a Monaco.. ma come posso/possiamo sentirci bene dopo questo”, ha aggiunto sottolineando che nonostante la sua passione per il calcio “la famiglia passa davanti a tutti e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro stare bene”. Il 37/enne calciatore aveva scoperto il furto al ritorno domenica dalla vittoria della Fiorentina sul Parma nella sua casa in collina. I ladri, ha detto Ribery, hanno portato via alcuni gioielli e borse della moglie.