Firenze – Torna la solidarietà della ‘Stanza accanto’, l’associazione formata da genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio e che, nel loro dolore, hanno deciso di darsi una mano e sostenersi a vicenda, stando insieme e condividendo la stessa esperienza, per mantenere vivo il ricordo dei loro ragazzi, ma anche per cercare un modo di tornare alla vita, soprattutto aiutando gli altri. Oltre al tradizionale calendario, dopo la pausa imposta dalla pandemia, torna il concerto di beneficenza alla basilica di San Miniato al Monte, entrambi presentati a Palazzo Vecchio dall’assessore a Welfare Sara Funaro, dalla presidente e dalla vicepresidente dell’associazione ‘La Stanza accanto’ Loredana Blasi e Anna Surchi.

“Quest’anno grazie a ‘La Stanza accanto’ e alla sensibilità di tutti i genitori il calendario assume un significato ancora più importante – ha detto l’assessore Funaro – con un messaggio di pace lanciato dai piccoli ospiti ucraini dell’Istituto degli Innocenti e con finalità benefiche rivolte alle emergenze della nostra comunità e alla formazione dei nostri ragazzi”. “‘La Stanza accanto’ è una realtà straordinaria – ha continuato l’assessore -, che ha nel proprio dna i valori della coesione e della solidarietà. Firenze è orgogliosa dei suoi cittadini che si mettono al servizio del prossimo; è fiera di coloro che reagiscono con forza al dolore privato trasformandolo in sostegno per l’altro”.

“Questi bimbi rappresentano il futuro – hanno detto la presidente e la vicepresidente de ‘La Stanza accanto’ Loredana Blasi e Anna Surchi -, saranno gigli che spunteranno fra le macerie di questa orrenda guerra portando amore e purezza e noi non possiamo fare altro che aiutarli a costruire il loro mondo di pace”. “Anche noi genitori de ‘La Stanza Accanto’ non ci arrendiamo all’assenza dei nostri figli – hanno continuato Blasi e Surchi – perché sentiamo presentissimi i nostri ‘figli gigli’ che spuntano fra le macerie dei nostri cuori dandoci la forza per andare avanti rendendoci spesso migliori”.

I disegni fatti da alcuni dei 21 bambini ucraini di una casa famiglia dell’Oblast di Kiev, ospitati presso l’Istituto degli Innocenti, scandiranno ogni giorno del 2023 dalle pagine del calendario de “La Stanza accanto”, nata nel 2009, quando ad una mamma aiutata dall’abate di San Miniato al Monte Padre Bernardo è venuta l’idea di riunirsi con altri genitori e costituire un’associazione, prendendo spunto da una poesia di Charles Peguy : “… i nostri figli sono sempre accanto a noi, solo in un’altra stanza…”.

Oltre al calendario, nel 2023 la solidarietà arriverà dalla musica: venerdì prossimo, 28 ottobre, alle 21 alla basilica di San Miniato al Monte si terrà il concerto dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole e della soprano Anna Sobotina: si esibiranno il coro Voceincanto con il direttore Gianna Ghiori, il Quartetto Gynaikos (Costanza Gabbrielli e Emma Zebi al violino, Giorgia Bartoccini alla viola, Benedetta Matteoli al violoncello), Matteo Bogazzi al pianoforte e saranno intonati canti tradizionali ucraini.

Le offerte che l’associazione riceverà per il calendario e per il concerto saranno devolute per l’acquisto di buoni spesa per i cittadini in difficoltà per contribuire al mantenimento dei bimbi ucraini e per finanziare una borsa di studio alla Scuola di Musica di Fiesole.

È dal 2009 che l’associazione realizza un calendario fotografico edito da Polistampa in ricordo dei loro figli. L’obiettivo è raccogliere fondi da devolvere interamente in beneficenza. Nel corso degli anni, grazie alla generosità delle persone, sono numerose le iniziative di solidarietà portate avanti dall’associazione, come ad esempio, solo per citarne alcune, come la distribuzione di buoni spesa con progetto ‘Buoni di Speranza’ per sostenere le famiglie in difficoltà, la costruzione di un dispensario per bimbi malati di Aids nella missione St. Michael in Zimbabwe e l’acquisto di un pulmino per la missione Ciudad de la Felicidad in Guatemala, che accoglie bambini di strada. La Stanza accanto, inoltre, ha aiutato i bambini dell’orfanatrofio di Salvador Bahia in Brasile retto dalle Suore stabilite nella Carità, ha istituito una borsa di studio per i ragazzi dell’Istituto statale d’arte di Porta Romana e una per i ragazzi della Scuola di musica di Fiesole, ha provveduto all’acquisto e al mantenimento annuale al 118 di un defibrillatore posizionato nel Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze, all’acquisto di piccoli oggetti necessari per i bambini dell’Istituto degli Innocenti, al sostegno a una famiglia afgana ospitata presso l’Istituto degli Innocenti e ha sostenuto il progetto ‘Gocce di speranza’ dell’associazione Voa Voa onlus.

I calendari possono essere ritirati nel negozio antistante la basilica di San Miniato al Monte e possono essere richiesti inviando una mail a stanzaaccanto@gmail.com.

Per informazioni cliccare su www.lastanzaaccanto.it