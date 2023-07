Pistoia – Riprende la programmazione di SPAZI APERTI, il cartellone estivo dei Teatri di Pistoia, che ospita nella cinquecentesca Fortezza Santa Barbara di Pistoia – vero e proprio ‘teatro all’aperto’ della città – lunedì 17 luglio (ore 21.15) con “De André, la storia”, lo spettacolo a cura di Stage 11 / 9 Muse / Rockopera, diretto da Emiliano Galigani, omaggio al cantautore più importante e influente della musica italiana, scomparso nel ‘99 ma sempre presente nella memoria e nella cultura musicale italiana che accompagna intere generazioni.

Sul palco Carlo Costa voce, Massimiliano Salani synth, minimoog, voce, Felicity Lucchesi tastiere, minimoog, voce, Emmanuele Modestino chitarra acustica, nylon, bouzouki, voce, Giacomo Dell’Immagine chitarra elettrica, chitarra acustica, berimbeau, guitarlele, Luca Santangeli basso, voce, Eanda Lutaj flauto, ocarina, voce e Alessandro Matteucci batteria.

Lo show ripercorre quarant’anni dell’attività artistica di De André, che ha mescolato la storia e l’intelletto con il canto popolare, il sacro e il profano, la cultura alta e bassa con una libertà di espressione senza pari. Racconta inoltre un periodo storico, e il clima sociale e politico di un’epoca, l’atmosfera e il sapore di un mondo e di come un visionario lo abbia attraversato, finendo così per essere magistrale interpretazione di noi stessi, oggi. Stage 11 ha realizzato, in passato, anche “Circo Faber”, con la partecipazione di Pepi Morgia e Dori Ghezzi.

“È una grande emozione − commenta Emiliano Galigani − poter lavorare e ideare uno spettacolo basato su una figura così imponente del panorama musicale e intellettuale. L’arte e la musica svolgono nella vita delle persone un ruolo fondamentale, che Fabrizio ha saputo coniugare con una rara indipendenza e profondità di pensiero. Oggi De André è più seguito ed amato che mai, le sue canzoni restano attuali. Abbiamo voluto dedicare uno spettacolo a un musicista e poeta visionario, proseguendo una ricerca che portiamo avanti dal 2016. Questo spettacolo non è solo un modo di ascoltare i brani di Fabrizio, ma anche una possibilità di narrare la sua influenza storica, la sua continua conversazione con il tempo.”

La programmazione proseguirà giovedì 20 luglio (ore 21.15), sempre alla Fortezza Santa Barbara, con un’autentica ‘chicca’: protagonista il grande jazz, in collaborazione con Music Pool, con il Trio composto da Danilo Perez (pianoforte), John Patitucci (contrabbasso), Adam Cruz (batteria).

SPAZI APERTI 2023 è reso possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei della Toscana del Ministero della Cultura, dal fondamentale sostegno dei due principali soci di ATP Teatri di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript, della Regione Toscana, con il contributo di Far.com e Unicoop Firenze.

Da segnalare anche l’ingresso agevolato a 8,00 euro a tutti gli spettacoli e ai concerti, riservato ai giovani sotto i 30 anni, in possesso della GIOVANI CARD dei Teatri di Pistoia ed agli universitari possessori della Carta dello Studente della Toscana.

