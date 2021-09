Firenze – Le note irrompono in piazza del Duomo, nel grande spiazzo davanti a palazzo Sacrati Strozzi arredato per l’occasione: la prima edizione del concerto inaugurale dell’anno scolastico 21/22. E’ la Toscana che celebra il suo primo giorno di scuola, quello del rientro e della ripresa, la scommessa del ritorno alla normalità. Sul palco l’orchestra di giovanissimi che incanta turisti e autorità, mentre suona con alle spalle la cupola.

Il presidente Eugenio Giani incontra il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi con il cardinale Giuseppe Betori. Poi le note del concerto, suonate dai ragazzi che, dice Giani, “Ci proporranno un’ipotesi di inno della Regione Toscana che voglio riuscire a realizzare, ed è bene che le proposte nascano da loro”. Il presidente fa gli onori di casa alla serata con la quale “La Regione vive l’inizio dell’anno scolastico con le preoccupazioni note per la convivenza del covid, certo, ma anche con la serenità che deriva dal fatto che stamani è andato tutto bene. Sono molto contento che stasera con il Ministro Bianchi, il cardinale Betori, il prefetto Guidi e il questore Santarelli, possa vivere questa occasione qui, davanti nostra sede in piazza del Duomo, all’insegna della musica. Vogliamo che il nuovo anno scolastico sia in presenza e che i ragazzi possano trovare la socialità che stimola la loro formazione”