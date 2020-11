Firenze – Temuto, da molti pronosticato: la Toscana da mercoledì 11 novembre è in fascia arancione. Lo ha stabilito il ministro Speranza, che ha posto la nostra regione in arancio insieme ad Abruzzo, Umbria, Basilicata e Liguria. dunque, ecco gli effetti del cambio di colore: chiusura di bar e ristoranti e divieto di spostamento da Comune a Comune, a meno di necessità di studio, lavoro o salute. Asporto consentito fino alle 22, passeggiate sì ma è raccomandato svolgerle vicino a casa, mentre è vietato spostarsi in altre regioni. Non si può dire rappresenti una sorpresa, il passaggio di grado della Toscana, dal momento che l’aumento della diffusione del virus, la crescita dei contagi e la situazione ospedaliera avevano subito un rapido avvicinarsi ai parametri su cui si fissa il passaggio di status.