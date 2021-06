Firenze – Non era inattesa, ma ora è realtà. Sequenziati due casi di variante Delta nella nostra regione, riscontrati dall’Aou (azienda ospedaliero-universitaria) Pisana nel laboratorio del dipartimento di virologia dell’ospedale Cisanello che esamina tamponi dell’Asl Toscana Nord Ovest (Massa, Pisa, Livorno, Lucca).

Il laboratorio esegue le ricerche del Delta covid su tamponi positivi tornati tali una prima negativizzazione e su tamponi positivi dopo il vaccino. Entrambi i tamponi con Delta, identififcati a Pisa ma appartenenti all’area vasta (Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) appartengono a soggetti non vaccinati, che attualmente sono in condizioni cliniche buone. il dato ancora più inquietante, è che, stando alle fonti, i due pazienti che mostrn la mutazione del virus non si conoscono e non sono mai entrati in contatto.