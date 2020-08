Firenze – Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto avranno luogo a Pleuay (Francia) i campionati europei maschili e femminili di ciclismo. Saranno assegnati 13 titoli. Nella lista dei selezionati anche corridori con riferimento alla Toscana. Tra gli juniores il massese Lorenzo Peschi (Big Hunter Seano) e Lorenzo Germani (word Service Romagnano Massa).

Tra gli under 23 Martin Marcellesi (GS. Mastromarco Pistoia) e Leonardo Marchiori (NTT società sudafricana tesserata in provincia di Lucca).

Professionisti Diego Ulissi di Donoratico e Liam Bertazzo (“Vini Zebu” Pistoia). Tra le donne Vittoria Guazzini (Poggio a Caiano) e Letizia Borghesi (Vaiano).

Programma. Lunedì 24 cronometro per donne ed uomini junior, under 23 ed èlite; martedì prove in linea per under 23 femminile ed èlite maschile; giovedì prova in linea per under 23 maschile ed èlite femminile; venerdì prove in linea junior donne ed uomini.