Firenze – In occasione dei Location Managers Guild International Awards, attribuiti a Los Angeles sabato 24 ottobre, Toscana Film Commission si aggiudica il premio per la sezione Outstanding Film Commission, battendo le altre quattro film commission in lizza: Berlino Brandeburgo, New Jersey, Abu Dhabi e Ontario.

LMGI Awards, arrivati alla VII edizione, attribuiscono riconoscimenti ai professionisti che si occupano delle location cinematografiche, della televisione e della pubblicità di tutto il mondo e alle film commission che si distinguono per il loro lavoro a sostegno delle produzioni. Toscana Film commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, ha ottenuto la nomination anche grazie alla visibilità internazionale del film 6Underground, di Michael Bay, girato a Firenze e a Siena nel 2018. Il riconoscimento arriva in Toscana grazie alla produzione esecutiva Panorama Films, e in particolare grazie al location manager, Enrico Latella, nominato nella categoria Outstanding Locations in a Contemporary Film. Il ringraziamento di Toscana Film Commission, oltre alla produzione e al location manager, va alle Amministrazioni comunali di Firenze e Siena, che hanno reso possibile la realizzazione di un set così complesso e impegnativo.

Per presentare il lavoro dei candidati nelle diverse sezioni del premio, sono stati organizzati degli incontri online per illustrare ai giurati le attività della Film Commission, durante i quali il direttore, Stefania Ippoliti, ha raccontato alla giuria episodi e aneddoti legati ai set internazionali degli ultimi anni, sottolineando l’importanza per una regione come la Toscana di trovare un equilibrio tra la salvaguardia dei luoghi storici e le esigenze di una produzione audiovisiva.

E’ stato inoltre messo in rilievo come il successo di ogni prodotto sia frutto della professionalità di tutti gli interlocutori coinvolti (produzioni, amministrazioni locali, crew) e del lavoro di preparazione (pre-produzione) in cui il ruolo della film commission è davvero fondamentale.

Il tema di quest’anno di LMGI Awards era “2020 Vision: We See It First”. La cerimonia di premiazione, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata presentata sulla piattaforma digitale www.youtube.com/LMGI e trasmessa in streaming per il pubblico di tutto il mondo. “In un momento in cui l’industria audiovisiva sta cambiando, gli LMGI Awards sono stati un punto luminoso in un clima di preoccupazione generlae causata dalla pandemia, dando un messaggio di solidarietà, inclusione e speranza. Siamo molto orgogliosi di tutti i partecipanti e dei nominati al premio: sono tutti vincitori “, ha affermato Lori Balton, co-presidente degli Awards ed ex presidente LMGI.