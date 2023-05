Vaglia – La Via degli Dei compie quasi 10 anni, un decennio di storia e storie che si sono dipanate dalla sua nascita. Il racconto di questi incontri, cammini, intreccio di esistenze ne è il motivo portante, come spiega l’Assessore Laura Nencini, presentando la prossima iniziativa sul turismo slow a Vaglia.

L’iniziativa avrà luogo venerdì 26 maggio alle 18:00 presso il circolo Arci di Bivigliano. Un incontro sul tema dove saranno raccontate storie di camminatori, reti relazionali ed opportunità di lavoro nate in quei territori che fino a poco prima si stavano spopolando perchè piccoli, perchè di montagna.

La Via degli Dei ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un’opportunità per tutto il territorio che attraversa. Una storia di successo grazie al grande lavoro di promozione svolto in questi anni che ha permesso di attrarre camminatori italiani e stranieri.

Anche il Comune di Vaglia ha risentito positivamente del passaggio del camminino, in particolar modo la frazione di Bivigliano.

L’incontro porrà anche il tema di come “cogliere le opportunità che arrivano per il nostro Comune”.

Interverranno:

Laura Nencini Assessore al turismo del Comune di Vaglia

Stefano Lorenzi Responsabile di Appennino Slow

Costanza Villani Vice Presidente della ProLoco Vaglia Mugello per raccontare il progetto di ospitalità diffusa.