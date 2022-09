Firenze – Il popolo sovrano si è espresso e ha dato il suo responso: una coalizione di destra-centro a guida Fratelli d’Italia con la Lega e Forza Italia è chiamata a governare il Paese per i prossimi cinque anni. Sul piano dei numeri è nata una forte maggioranza parlamentare, che tuttavia non è maggioranza nel Paese.

Di questa situazione si devono rammaricare gli sconfitti, perché insieme ai vincitori non sono riusciti a far approvare una legge elettorale che si era resa necessaria dopo il taglio del numero dei rappresentanti del popolo. Così come si devono lamentare gli italiani che da anni assistono allo spettacolo dell’impotenza di una classe politica incapace di trovare un momento di concordia neppure sulle regole del gioco. Ma tant’è. Il voto uscito dalle urne è sacro e va rispettato.

Sale al potere un partito che ha orgogliosamente tenuto il riferimento al passato (la fiamma tricolore del Movimento sociale) e che soprattutto ha cresciuto una classe politica che, se si escludono le esperienze positive di sindaci e amministratori locali, deve ancora dimostrare la sua idoneità a guidare un paese complesso a democrazia avanzata, essendo portatore di parole d’ordine sovraniste, fortemente euroscettiche, contrarie al processo di integrazione, senza nascondere la simpatia verso le autocrazie di tutto il mondo e la vicinanza alle destre estreme europee. Sono abbastanza imbarazzanti i mittenti dei primi messaggi di congratulazione inviati a Giorgia Meloni.

Con tutto ciò, qualunque reazione improntata alla preoccupazione e all’allarme appare prematura e frutto acerbo di antiche ferite e di ricordi dei conflitti del passato. Il sistema democratico italiano di “check and balance” di equilibri del potere è perfettamente in grado di contenere l’egemonia della destra nei limiti del normale avvicendamento democratico.

La coalizione di destra-centro vede, in primo luogo, la presenza decisiva dal punto di vita dei numeri di un partito moderato, europeista e atlantista. Non a caso la prima cosa che ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a commento del voto è stata: siamo determinanti per la maggioranza e abbiamo già un accordo con la Meloni sulla politica estera. Sulla stessa linea si trova anche una buona parte della Lega, visto che ha dovuto cedere alla competitrice parecchi voti dell’ala destra.

Sul piano della difesa dei diritti civili e della tutela delle categorie più fragili il nuovo Parlamento vede la presenza di un’opposizione forte e agguerrita, specializzata per priorità e impegni che, come ha detto il segretario del Pd ormai uscente (preparerà il congresso al quale non si candiderà) Enrico Letta, “sarà intransigente” anche nel contrastare iniziative ispirate a Dio, patria, famiglia. Una volta che si saranno raccolti i cocci delle rotture, dei rimpianti, degli odi personali e delle recriminazioni sarebbe una bella prova di maturità politica che Pd, M5S e Terzo Polo dessero vita a un “governo ombra” per ribattere colpo su colpo alle mosse dei governanti.

Il vero aspetto paradossalmente un po’ rassicurante dell’arrivo del governo italiano più a destra dai tempi di Benito Mussolini, come ha detto la CNN (ma forse quello di Fernando Tambroni del 1960 era più preoccupante) è il fatto che i neofiti dovranno assumere la responsabilità di affrontare crisi nazionali e internazionali di prima grandezza ed escogitare idee e soluzioni per alleggerire il carico di problemi caduti addosso alle famiglie a causa dei costi dell’energia e del conseguente aumento inarrestabile del costo della vita.

A questi problemi si può rispondere solo coinvolgendo personale politico e ministeriale all’altezza, aprendo il dialogo con il governo uscente di Mario Draghi, concordando ciò che è indispensabile anche con l’opposizione. I primi passi che farà la Presidente del Consiglio in pectore saranno perciò molto significativi nel mostrare il senso di responsabilità che si richiede a una statista. Le prime parole vanno in questa direzione, “governeremo per tutti gli italiani”, così come una certa inaspettata sobrietà dimostrata al momento di festeggiare la vittoria.

In altri termini è bene attendere le scelte che la nuova premier farà e che concorderà con i suoi alleati prima di dare la stura alle inquietudini: gli uomini che indicherà nella compagine di governo (con la mediazione del presidente Sergio Mattarella) e le scelte che dovrà fare in tempi rapidi perché l’Italia resti un interlocutore affidabile e ascoltato ai tavoli dell’Unione europea.

Foto: Giorgia Meloni