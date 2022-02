Firenze – mercoledì 16 marzo 2022 dalle ore 21:00 alle 23:00 – al Teatro Puccini

LA VOCE SERVE … ma è dal cuore che si srotola il canto.

Serata musicale, e non, a favore di CONVERSANDO per sostenere l’impegno nella lotta ai DISTURBI ALIMENTARI. Parteciperanno giovani interpreti, cantautori, attori legati dall’intento di aiutare chi è fragile. Per partecipare alla serata occorre versare una offerta minima di euro 25,00 per gli adulti e di euro 15,00 per gli studenti. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a segreteria@conversando.org

E’ OBBLIGATORIO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID VIGENTE AL MOMENTO DELL’EVENTO.

PER CONTATTI TELEFONICI CHIAMARE UNO DEI SEGUENTI NUMERI: 335 769 0387 – 348 3841650

IMPORTANTE: su richiesta si rilascia la ricevuta per la detrazione fiscale dell’offerta versata per la partecipazione all’evento. Il bonifico è pertanto indispensabile.