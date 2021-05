Firenze – Il prossimo 23 maggio si terrà l’XI edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Oltre 350 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accoglierci nuovamente in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Quella di quest’anno è un’edizione di particolare rilievo in quanto rappresenta, dopo lunghi mesi di restrizioni, un’occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.

La loro riscoperta è infatti determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.

La Giornata vedrà quest’anno il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.

L’elenco delle dimore regionali che aderiscono all’iniziativa

TOSCANA

Provincia di Arezzo

Casa Ivan Bruschi, Arezzo – Ass.ne N.le Case della Memoria

Val Romana, località Sargiano, Arezzo

Casa Natale Michelangelo Buonarroti, Caprese Michelangelo – Ass.ne N.le Case della Memoria

Castello dei Conti Guidi, Castel San Niccolò

Villa Sandrelli, Cortona

Castello di Montozzi, Laterina

Castello di Gargonza, Monte San Savino

Giardino del Castello di Montecchio Vesponi, Montecchio Castiglion Fiorentino

Villa il Cicaleto, Olmo

Castello di Romena, Pratovecchio-Stia

Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca, Sansepolcro

Provincia di Firenze

Villa di Tizzano, Bagno a Ripoli

Castello di Barberino, Barberino di Mugello

Fattoria Pasolini dall’Onda, Barberino Val d’Elsa

Casa Primo Conti, Fiesole – Ass.ne N.le Case della Memoria

Cimitero degli Allori, Firenze – Ass.ne N.le Case della Memoria

Cimitero degli Inglesi, Firenze – Ass.ne N.le Case della Memoria

Fondazione Mello – Studio d’arte le Colonne, Firenze

Giardino Corsini sul Prato, Firenze

Giardino degli Antellesi, Firenze

Giardino di Palazzo Pandolfini, Firenze

Giardino Malenchini, Firenze

Giardino San Francesco di Paola, Firenze

Giardino Torrigiani, Firenze

Palazzo Antinori Aldobrandini, Firenze

Palazzo Bartolini Salimbeni, Firenze

Palazzo Frescobaldi, Firenze

Palazzo Gianfigliazzi Campodonico e Bonaparte, Firenze

Palazzo Gondi, Firenze

Palazzo Grifoni Budini Gattai, Firenze

Palazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi, Firenze

Palazzo Niccolini, Firenze

Palazzo Pucci, Firenze

Palazzo Ricasoli Firidolfi, Firenze

Palazzo Ximenes Panciatichi, Firenze

Terrazza Antica Torre di Via Tornabuoni, Firenze

Villa Bossi, Firenze

Villa Galileo, Firenze – Ass.ne N.le Case della Memoria

Villa Tornabuoni Lemmi, Firenze

Villa Le Pergole, Firenze

Casa Indro Montanelli, Fucecchio – Ass.ne N.le Case della Memoria

Giardino di Villa Calcinaia, Greve in Chianti

Castello del Trebbio, Pontassieve

Castello di Pomino, Rufina

Castello Il Palagio, San Casciano in Val di Pesa

Parco della Villa Corsini, Scarperia e San Pietro a Sieve

Villa Corsi Salviati, Sesto Fiorentino

Convento e Santuario di Monte Senario, Vaglia

Villa di Bivigliano, Vaglia

Provincia di Grosseto

Villa La Ferriera, località Pescia Fiorentina, Capalbio

Provincia di Livorno

Casa Carducci, Castagneto Carducci

Castello di Populonia, Piombino

Provincia di Lucca

Parco di Villa Torrigiani di Camigliano, Capannori

Giardino del Palazzo del Circolo dell’Unione – Lucca

Lucca Casa Giovanni Pascoli, Castelvecchio Pascoli – Ass.ne N.le Case della Memoria

Complesso Conventuale San Francesco, Lucca

Palazzo Busdraghi, Lucca

Palazzo Massoni, Lucca

Villa Fattoria Gambaro a Petrognano, Lucca

Villa Oliva, Lucca

Casa Carducci, Pietrasanta – Ass.ne N.le Case della Memoria

Tenuta Maria Teresa, San Martino di Vignale

Parco di Villa Grabau, San Pancrazio

Villa Borbone, Viareggio

Provincia di Massa-Carrara

Abbazia e Museo di San Caparbio, Aulla

Castello di Pallerone, Aulla

Fortezza della Brunella, Aulla

Biblioteca civica Abate “Emanuele Gerini”, Fivizzano

Chiesa della Misericordia, Fivizzano

Giardino del convento degli Agostiniani, Fivizzano

Giardino di Palazzo Fantoni Bononi – Museo della Stampa, Fivizzano

Museo di San Giovanni degli agostiniani, Fivizzano

Oratorio di San Carlo, Fivizzano

Convento del Carmine, Massa Carrara

Museo Casa di Dante – Centro Lunigianese degli Studi Danteschi, Mulazzo

Castello del Piagnaro, Pontremoli

Villa La Cartiera, Pontremoli

Castello Malaspina di Tresana, Tresana

Castello Malaspina di Terrarossa, Massa Carrara

Museo Etnografico, Villafranca in Lunigiana

Castello di Malgrate, Villafranca in Lunigiana

Castello di Malnido, Villafranca in Lunigiana

Castello di Virgoletta, Villafranca in Lunigiana

Provincia di Pisa

Castello Ginori di Querceto, Montecatini Val di Cecina

Parco Giardino Venerosi Pesciolini – Il Giardino Sonoro di Ghizzano, Peccioli

Casa Carducci, Pisa – Ass.ne N.le Case della Memoria

Giardino Garzella, Pisa

Parco della Villa di Corliano, San Giuliano Terme

Villa Anna Maria De’ Lanfranchi, San Giuliano Terme

Badia di Morrona, Terricciola

Palazzo Ricciarelli ora Dello Sbarba, Volterra

Giardino di Villa Scorzi, Calci – Pisa

Provincia di Pistoia

Villa Guardatoia, Pescia

Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia – Ass.ne N.le Case della Memoria

Villa La Costaglia, Quarrata

Fattoria di Celle, Santomato di Pistoia

Provincia di Prato

Casa Agnolo Firenzuola, Vaiano – Ass.ne N.le Case della Memoria

Villa del Mulinaccio / Casa della Memoria di Filippo Sasetti, Vaiano – Ass.ne N.le Case della Memoria

Provincia di Siena

Villa Torre Castello, Buonconvento

Borgo di Camporsevoli, Camporsevoli

Castello di Fonterutoli, Castellina in Chianti

Borgo Scopeto Relais, Castelnuovo Berardenga

Giardino Villa di Geggiano, Castelnuovo Berardenga

Villa di Catignano, Castelnuovo Berardenga

Badia a Coltibuono, Gaiaole in Chianti

Castello di Brolio, Gaiole in Chianti

Castello di Meleto, Gaiole in Chianti

Castello di Tricerchi, Montalcino

Parco di Villa Trecci, Montepulciano

Giardino del Castello di San Fabiano, Monteroni

Villa di Radi giardino pensile e limonaie, Monteroni d’Arbia

Giardino di Villa di Curiano, Monteroni d’Arbia

Giardino di Fabbrica, Pienza

Giardino di Villa Cosona, Pienza

Giardino Pensile di Palazzo Piccolomini, Pienza

Villa San Lucchese, Poggibonsi

Cassero del Castello di Contignano (Torre di Contignano), Radicofani

Villa Cusona, San Gimignano

Giardino di Casa dell’Abate Naldi, San Quirico d’Orcia

Giardino della Villa Torre Fiorentina, Siena

Giardino di Villa Vicobello, Siena

Loggia della Mercanzia, Siena

Villa di Certano, Siena

Castello di Celsa, Sovicille

Giardino del castello di Poggiarello, Sovicille

Villa Cavaglioni, Sovicille

Villa Cetinale, Sovicille

Giardino di Villa Marselli a Montefollonico, Torrita di Siena

Foto: Il castello di Gargonza