Firenze –L’Aakash Odedra Company con le coreografie in Tu Mera Dil, CUT e Constellation di scena al Florence Dance Festival in corso di svolgimento al Chiostra grande di santa Maria Novella. (11 luglio ore 21,30).

Originariamente composta dalla leggenda Nusrat Fateh Ali Khan e rielaborata da Rushil Ranjan per Abi Stampa, Tu Mera Dil è un’esplorazione di Sufi Kathak: un’insieme di due ideologie – Induismo e Islam – la loro combinazione va a creare un ibrido che supera i regni delle limitazioni delle religioni fisiche. Dove Dio diventa sia aspirazione che amore con l’intenzione di diventare uno e fondersi con l’infinito.

CUT creata da Russell Maliphant usa elementi e dinamiche che erano familiari ad Aaksh per il suo background in kathak e bharatnatyam. Modellando esso in un mondo dove la luce taglia ed evidenzia il movimento, creando un modo industriale che va a esprimere una sua logica e forma del flusso.

Illuminazione e tuono caratterizzano Constellation. Luce e suono. L’illusione della distanza e la vicinanza che trasmettono in un cielo che appare ingannevolmente come una costante. La performance cerca di evidenziare diversi modelli di suono e diverse fonti di luce, che si uniscono per creare una costellazione, un sistema in cui le cose sono mantenute sospese e in movimento dai reciproci campi gravitazionali e da forze contrastanti.

Aakash Odedra BEM (British Empire Medal) è un ballerino riconosciuto e premiato a livello mondiale. Si è formato in bharatanatyam e kathak, poi si è trasferito in India come allievo del famoso coreografo di Bollywood Shiamak Davar. Il lavoro di Odedra costituisce il cuore della Aakash Odedra Company. Nel suo lavoro traduce i linguaggi del movimento antico e contemporaneo andando a raccontare nuove storie.

Il 12 luglio l’Aakash Odedra Company presenta Two x Two coreografia di Russell Maliphant 8’, Satori by Lewis Major 17’, Nritta by Aakash Odedra 10’, Epilogue by Lewis Major 12’ e 5’ of Changeover

Two x Two è un pezzo creato dalla versione originale dell’assolo di Two di Dana Fouras, commissionata da Dance Umbrella nel 1997 e da quel momento portata in scena da moltissimi danzatori, come: Sylvie Guillem, Carlos Accosta, Ivan Putrov e Roberto Bolle.

Nritta (coreografia, musica e performance: Aakash Odedra) è un’esplosione di danza nella sua forma più semplice, focalizzandosi sull’essenza e la purezza di Kathal. Odedra esplora il ritmo e la matematica. Il costante ritorno del ciclo temporale di 16 battute nella sua partitura funge da metafora per l’allineamento della mente, del corpo e dell’anima. Satori (coreografia: Lewis Major) immagina un universo rotante fatto di impermanenza e atmosfere mutevoli tra diversi modelli di suono, luce e movimento. Questo lavoro ipnotico è una mediazione creata da modelli realizzati da corpi, suoni e luci che riflettono sul nostro stato transitorio di realtà. Epilogue (coreografia: Lewis Major) è un lavoro solista tra una forma contemporanea e una classica, esplorando diversi processi e estetiche per creare un nuovo linguaggio per un singolo, un danzatore. Uno spettacolo ipnotico in cui modernità e tradizione interagiscono in perfetta armonia. Epilogue è allo stesso tempo una decostruzione e una mediazione sul classicismo e sul ruolo che la bellezza ha svolto nella formazione del canone occidentale.

Lewis Major è un pluripremiato coreografo, regista, produttore e imprenditore creativo australiano con un background nella tosatura delle pecore e un primo piano nel teatro danza contemporaneo. L’ethos che guida il suo lavoro artistico è “attenzione locale, prospettiva globale” e presenta opere di danza sorprendentemente reali con più mezzi a un pubblico eterogeneo in tutto il mondo.

Ha creato 17 diverse opere, sia in modo indipendente che su commissione e le ha presentate in 6 continenti riscuotendo un ampio successo di critica e commerciale.

In foto Aakash Odedra Company – Triple Bill – foto by Chris Nash