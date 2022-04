Firenze – I romanzi di Sophie Cottin ebbero un grande successo all’inizio del XIX secolo, a cominciare da Claire d’Albe (pubblicato in forma anonima nel 1799) che fu un vero bestseller. Ma poi la scrittrice francese è stata ben presto dimenticata. Le ricerche e i saggi di Silvia Lorusso docente di letteratura francese nell’Università “Aldo Moro” di Bari hanno contribuito in modo determinante a riscoprirla nella stessa Francia e a farla conoscere nel nostro Paese. Ne abbiamo parlato con lei in questa intervista:

Una breve presentazione del personaggio. Chi era Sophie Cottin?

Una scrittrice molto interessante, perché piena di ambiguità: parla contro le donne scrittrici e lei scrive; è protestante ed esalta eroine di fede cattolica; la sua bibbia letteraria è La Nouvelle Héloïse, romanzo della rinuncia sublime, e lei è l’unica scrittrice dell’epoca a mettere in scena l’adulterio; pensa che la donna debba badare al focolare domestico ed è a favore del divorzio; è felice nel suo matrimonio e scrive di matrimoni infelici; elogia il piacere di una vita ritirata ed è attorniata da intellettuali importanti. Insomma, è una donna di grande intelligenza e fascino.

Nasce nel 1770 e muore nel 1807, quindi vive a pieno il dramma della Rivoluzione francese, con conseguenze anche nella sua vita. Si sposa per amore (seppure in un matrimonio combinato dalle famiglie) con Paul Cottin, ricchissimo banchiere che, nonostante avesse appoggiato gli ideali della Rivoluzione, viene perseguitato. La leggenda vuole che sia morto di crisi cardiaca poco prima dell’arrivo delle guardie, pronte a incarcerarlo (uno dei suoi soci verrà ghigliottinato). Sophie Cottin finisce dunque sulla lista degli emigrati (1794-1798), ma riuscirà a vivere una vita più che agiata, nella sua casa di campagna a Champlan, in compagnia di sua cugina Julie… legame che lascia supporre sfumature forse non solo amicali…

Il suo romanzo Claire d’Albe ebbe un grande successo. Ma perché è stata presto dimenticata?

Non è facile rispondere. Claire d’Albe, il suo primo romanzo, che esce anonimo nel 1799, diventa subito un caso letterario e un best-seller (a inizio Ottocento è venduto più dei romanzi di Mme de Staël): Sophie Cottin si lascia andare a un racconto d’amore e di passione molto ardito per l’epoca. Della protagonista, si dice che “gusta” pienamente il momento dell’adulterio. Claire che tradisce suo marito, molto più anziano di lei, e fa l’amore col suo amante sulla tomba del padre, costituiva un oltraggio all’autorità; mostrava una inconciliabilità irriducibile tra il benessere individuale e quello collettivo; soprattutto rappresentava una violenza di desideri e sentimenti inconciliabile con il conformismo morale. Tutti questi caratteri furono subito collegati alla Rivoluzione e alla violenza storica di quel periodo. Un importante intellettuale contemporaneo, come Joubert, scandalizzato, arrivò a paragonare il romanzo a quelli del Marchese de Sade. Il ripudio della Rivoluzione coinvolse così anche quello dell’opera. Con l’avvento del Realismo, la sentimentalità del romanzo, anche se scabrosa, risultò datata – nelle prime bozze di Madame Bovary, Flaubert fa leggere a Emma, pessima lettrice, i libri di Mme Cottin, frase poi cambiata con una evocazione generica di romanzi sentimentali superati e “impolverati”. Ciò detto, Claire d’Albe resta oggi una piacevole e interessante lettura. Per quanto possa presentare personaggi e caratteri tipici del genere sentimentale, non annoia e rivela aspetti sorprendenti, molto più degli altri romanzi di Sophie Cottin, troppo lunghi e più “invecchiati”.

Come è nato il suo interesse per questa autrice?

Ho studiato il romanzo sentimentale scritto tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento e ho visto che Sophie Cottin e i suoi romanzi presentavano aspetti diversi da molti dei romanzi a lei contemporanei. Sophie Cottin è una delle poche scrittrici dell’epoca di estrazione alto borghese ma non aristocratica e ha avuto un matrimonio d’amore. La scrittura non è stata per lei un rifugio dall’infelicità privata, né tanto meno un gioco di società. Aveva una vera passione. Negli ultimi momenti di vita sembra abbia detto che, malgrado il suo stato, la testa continuava a comporre. Quanto ai suoi romanzi, sono tra i più trasgressivi dell’epoca. Certo l’adulterio è esplicitamente condannato, ma implicitamente viene assolto, o per lo meno c’è una comprensione per le sue ragioni che si legge tra le righe…

Ha intitolato il suo lavoro Charme senza bellezza…

Sì, vi sono lettere bellissime scritte da Paul Cottin, il futuro marito di Sophie, ai suoi cognati e a sua sorella, in cui definisce la giovane Sophie, appena conosciuta, “senza alcuna grazia, imponente e magra, brutta”. Poi, pian piano, le lettere si addolciscono e Paul scrive che, nonostante la mancanza di bellezza, ha grande piacere a passare del tempo con lei, che il suo carattere e la sua dolcezza compensano l’aspetto fisico, infatti, come si sa, “una donna brutta ha sempre un buon carattere”. Fino ad arrivare a lettere in cui confessa di essere del tutto preso da lei, di trovarla simile a sua madre e a sua sorella, e che non cambierebbe nulla del suo aspetto fisico. Sulla mancanza di bellezza di Sophie Cottin insistono anche molti dei suoi corrispondenti e sempre per esaltarne, per contrappeso, il fascino. Anche Constant e Stendhal, parlando dei suoi romanzi, ai loro occhi ormai superati, pongono l’accento sulla poca gradevolezza del suo aspetto che non aveva però impedito corteggiatori, e grandi passioni, al contrario… Nelle cronache dedicate a Sophie Cottin, infatti, si parla inevitabilmente di due uomini che addirittura si sarebbero suicidati per lei, in quanto non ricambiati nel loro amore. La verità è nel mezzo: ci fu davvero un giovane innamorato di Sophie Cottin, rimasta vedova, che si uccise, ma si trattava di un giovane depresso e avverso alla vita, come molte delle lettere dimostrano, il cui suicidio, quindi, non può imputarsi al solo amore sfortunato. Al suo fascino s’inchinarono importanti uomini di lettere, come lo storico Michaud, che divenne suo amico, e soprattutto il filosofo Azaïs, l’unico a toccarle il cuore dopo la morte del marito.

Lei si è basata anche sul suo epistolario… quanto è importante per conoscere il personaggio e per comprendere meglio i suoi romanzi?

Per conoscere il personaggio le sue lettere e quelle dei suoi corrispondenti sono decisive. Ho letto le lettere di una giovanissima Sophie che si confida con la sua diletta cugina Julie, per raccontarle del suo amore con Paul; per consigliarle di non sposare un uomo così tanto più anziano di lei (come invece avverrà); lettere in cui parla con Julie di letteratura, della sua passione per La Nouvelle Héloïse di Rousseau, la cui eroina è ai suoi occhi l’incarnazione del sublime. Ci sono poi le lettere d’amore tra Sophie e Paul, ma anche quelle in cui parlano di politica, del generale La Fayette, sotto cui Paul serve la Francia. Lettere su aspetti più privati e insignificanti, come il racconto di mal di testa, o malesseri vari. Bellissime e tristi lettere di Paul, in cui, racconta di una gravidanza isterica di Sophie. Lettere disperate di Sophie dopo la morte di Paul. E poi tutte le lettere di una Sophie scrittrice, quelle successive al 1799, in cui vien fuori una donna che sa amministrare il suo successo e che è scrittrice ammirata e ricercata (quando non pubblica più sotto anonimato). Insomma, dall’epistolario affiora una personalità femminile complessa, impegnata a tenere assieme famiglia e patrimonio familiare, interessata alla politica, come al dibattito religioso. Nei salotti letterari dell’epoca si parlò moltissimo di una supposta conversione di Sophie Cottin dal Protestantesimo al Cattolicesimo. Ma, grazie alla corrispondenza, posso affermare che questa conversione non ci fu.

Una stranezza… pubblicò il suo primo romanzo …ma in passato si era espressa contro le donne scrittrici

Sì, è una delle sue più grandi incongruenze. Aspetto molto studiato, molto criticato all’epoca e direi senza soluzione. Resta una sua contraddizione. Non è un caso che il primo romanzo venga pubblicato anonimo e Sophie Cottin faccia di tutto per proteggere il suo anonimato. Poi, quando il suo nome viene scoperto, si sparge la voce che Sophie Cottin ha pubblicato il romanzo solo per aiutare uno “sfortunato” che aveva bisogno di soldi, sfortunato sulla cui identità moltissimo si è scritto e supposto (forse un suo amico proscritto?), senza alcun risultato. A me è parso invece lecito avanzare il dubbio che tutta la storia del lodevole motivo che l’avrebbe portata alla decisione di pubblicare un romanzo sia stata creata e fomentata da Cottin stessa (del resto mai nelle sue lettere è questione di un amico in difficoltà). Da un lato forse per perseguire una strategia editoriale, dall’altro per giustificare un’azione contraria alle sue idee: Sophie Cottin, assolutamente di fede rousseauiana, si era sempre dichiarata contraria alle femmes auteurs, nella convinzione che il ruolo della donna dovesse identificarsi con quello di moglie fedele e madre protettiva. Binomio che comunque le permetteva di costituire un’eccezione, in quanto vedova e senza figli. Nel suo secondo romanzo (Malvina) Cottin riprende la polemica contro le femmes auteurs, ma ammorbidendo le sue posizioni. Stabilisce distinzioni nella condizione della donna scrittrice: colei che scrive soltanto per i suoi amici, colei che pubblica sotto anonimato, colei che si dichiara pubblicamente. Le prime due condizioni, che corrispondevano alla sua situazione, venivano considerate come meno gravi. Nel terzo romanzo torna ancora sulla questione, ritrattando quanto detto in Malvina, ammettendo che predicava bene e razzolava male. In fine, a partire dalla II edizione dei due romanzi, elimina ogni riferimento alla questione. Che, dunque, resta irrisolta.

Quanto di Sophie Cottin c’è in Claire d’Albe?

Pur non potendo assolutamente parlare di romanzo autobiografico, comunque nel suo primo romanzo Sophie Cottin traspone esperienze fondamentali della sua vita. Innanzitutto, la sua relazione, intensa e tragica, ma non sessuale, con Jacques Lafargue (il giovane di cui abbiamo parlato che arrivò a suicidarsi), in cui lei aveva ricoperto soprattutto un ruolo materno. Nel romanzo si ritrovano frasi intere della sua corrispondenza con Jacques, come pure di quella con un grande amico del giovane, anch’egli innamorato di Sophie. La funzione materna di Sophie nei confronti di Jacques è ugualmente trasposta nell’attitudine educatrice che Claire assume nei confronti di Frédéric. Per Sophie, la maternità sembra un ingrediente necessario all’amore. Il romanzo ha, però, anche un alto modello letterario. È una sorta di meditazione sulla Nouvelle Héloïse, la cui lettura era stata l’esperienza letteraria capitale per la giovane Sophie. Il triangolo M. d’Albe-Claire-Frédéric, in Turenna, ricorda quello di M. de Wolmar-Julie-Saint Préux, a Clarens. Ma se in Rousseau la situazione restava in un certo equilibrio, sebbene pericoloso e funebre, in Cottin le istanze del desiderio non possono essere sublimate. L’ordine repressivo della famiglia e della società è abbattuto dal godimento erotico, sebbene alla fine resti la morte l’unico esito possibile. Il carattere trasgressivo del romanzo, come ho già detto, fu accentuato dal fatto che è sulla tomba del padre che Claire cede a Frédéric. Ma lo scandalo erotico costituiva anche un segno di continuità tra morti e vivi. Idea che torna spesso nelle lettere di Sophie, soprattutto in quelle strazianti, successive alla morte di Paul, in alcune delle quali Sophie arriva a rivolgersi idealmente a lui, non accettandone la morte.

Silvia Lorusso (foto) insegna letteratura francese presso l’Università Aldo Moro di Bari. Le sue ricerche, che concernono soprattutto il romanzo della prima metà del XIX secolo, si sono concentrate sul romanzo sentimentale. In quest’ambito ha pubblicato il saggio Matrimonio o morte (Taranto, 2005) e numerosi articoli in riviste italiane e straniere e in volumi collettanei, apparsi presso Garnier, Champion, Slatkine, Frank & Timme, Electa … Nel 2018, per Garnier, ha pubblicato uno studio sulla figura e l’opera di Sophie Cottin: Le Charme sans la beauté, vie de Sophie Cottin.