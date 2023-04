Come cambia il calendario degli sconti per il superbonus edilizio e cosa è necessario fare entro il 31/12/2023 per godere del 110%?

Dopo gli ultimi provvedimenti del Governo, nei condomini il bonus al 110% per il 2023 resta solo in questi casi: con delibera approvata entro il 18/11/2022 e con Cilas presentata entro il 31/12/2022; oppure con delibera approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e con Cilas presentata entro il 25/11/2022. Per gli interventi che non rientrano nel Superbonus, è previsto che il bonus scenda al 90% per il 2023, al 70% nel 2024 e poi al 65% nel 2025.

Una data da segnarsi è il 16/03/2024; fino a quel giorno sarà possibile cedere o scontare in fattura la parte dei lavori realizzati nel 2023, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura con sconto da parte del fornitore/prestatore. Pertanto i lavori entro il 31/12/2023 devono essere terminati, compresa la presentazione della comunicazione di fine lavori avvenuta.

Si fa presente che la comunicazione di “fine lavori” seppur rappresenti un requisito non indispensabili ai fini della comunicazione del credito all’Agenzia delle Entrate, risulta condizione sine qua non per la corretta spettanza del credito maturato.

Qualora sia stata adottata la delibera secondo i termini di cui sopra, ma risulti impossibile appaltare l’opera con lo strumento dello “sconto in fattura” il condominio si troverà a dover sostenere costi quantomeno legati al lavoro svolto dai professionisti in fase di progettazione dei lavori.

Restano quindi a carico dei condomini le spese di valutazione preliminare dello stato dei luoghi; redazione Ape pre e post intervento; redazione progetto degli interventi, ex L. 10 e direzione lavori.

Su tali previsioni sarà opportuno che il condominio si adoperi per trovare un accordo con il professionista, precisando che tali compensi sono calcolati non a discrezione del professionista, ma bensì secondo le regole stabilite dal DM 17 giugno 2016.

