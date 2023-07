Firenze – Una data da ricordare. Il prossimo 10 gennaio 2024 è il giorno fissato per l’abolizione del mercato tutelato per l’energia elettrica e gas per tutti i clienti domestici. Entro tale data tutti gli utenti privati dovranno passare al mercato libero attraverso la stipula un contratto di fornitura nuovo.

Oltre il termine ultimo fissato, in base a quanto recita il decreto aiuti quater del Governo Meloni, tutti gli utenti privati che non avranno provveduto direttamente, verranno passati per un tempo limitato nell’ambito di tutele graduali nel quale la fornitura sarà garantita da un venditore che sarà selezionato con gara secondo quanto stabilito da ARERA. Di conseguenza gli utenti non avranno la possibilità di stabilire la tariffa del proprio contratto e non è detto che possa essere più vantaggioso rispetto a quella offerta dal mercato libero.

In questo ultimo mercato, a differenza del mercato regolamentato, è garantito un buon livello di concorrenza in quanto il prezzo si forma liberamente a seguito dell’incontro tra la domanda e l’offerta di energia elettrica e gas; quindi diventa essenziale fare un raffronto fra le tariffe e pensare al cambio di fornitore in tempo.

Il passaggio al mercato libero riguarda anche le utenze condominiali. La scelta del fornitore di in ambito condominiale non dovrà considerare soltanto la tariffa, ma appaiono essenziali anche le condizioni contrattuali che garantiscono tempi di pagamento più dilazionati rispetto a molte delle imprese che oggi offrono servizi di mercato libero.

E’ questa la ragione per cui l’individuazione del fornitore spesso viene garantita dall’amministratore, che opera nel rispetto dell’interesse del condominio e provvede a sottoscrivere i contratti di fornitura trattando prezzi e condizioni vantaggiose anche in considerazione del potere contrattuale legato al numero di utenze rappresentate o dai volumi consumati.

