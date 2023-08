La polizza di assicurazione per il condominio, c.d. “Polizza Globale Fabbricati” è uno specifico contratto assicurativo volto ad assicurare le parti e gli impianti condominiali.

Questo prodotto assicurativo è stato pensato per gli edifici condominiali; copre due macro-aree riconducibili a risarcimenti per:

Responsabilità civile del fabbricato verso i condomini o verso terzi.

Danni cagionati al fabbricato o alle parti comuni da terzi o da eventi naturali.

A differenza di altre polizze assicurative, la polizza globale fabbricati resta oggi ancora NON obbligatoria. Ciò vuol dire che solo l’assemblea di condominio può deliberarla a maggioranza.

E’ importante a mio parere sapere che, nei casi in cui l’assemblea non delibera la stipula di un contratto assicurativo condominiale, tutti i condomini saranno chiamati a rispondere in caso di sinistro.

Quindi immaginiamoci un evento di responsabilità civile verso terzi ovvero il distacco di una porzione di intonaco dalla facciata condominiale che colpisce un passante o un condomino. In presenza di polizza assicurativa sarà la compagnia a risarcire il danneggiato; ma se il condominio è sprovvisto di una polizza globale fabbricato, tutti i condomini saranno chiamati a risarcire il danno proporzionalmente.

Inoltre un contratto di assicurazione globale fabbricato è in grado di assicurare anche altri eventi oltre al distacco di intonaco. Gli altri eventi a titolo esemplificativo possono essere la rottura di un tubo sia condominiale che privato, i danni a seguito di eventi atmosferici o di fenomeni elettrici o ancora i danni cagionati a causa di un incendio, ecc..

Un’altra differenza rispetto ad altre polizze, ad esempio, di RC Auto sta nel fatto che la polizza globale fabbricato non è soggetta alla formula del “bonus malus” e ad alcun aumento automatico.

Dobbiamo però stare attenti al valore di ricostruzione assicurato che invece è utile tenere sempre aggiornato ai valori del mercato immobiliare e dell’edilizia.

Concludendo mi permetto di consigliare quindi a tutti i condomini di provvedere a verificare la presenza di una polizza condominiale; questa può essere integrata poi con una polizza casa sottoscritta individualmente che integri semplicemente la polizza globale fabbricato con quelle garanzie riferite principalmente all’abitazione e al suo contenuto.

La polizza che si stipula con la sottoscrizione di un mutuo per l’acquisto della casa NON sostituisce la polizza globale fabbricato.

In foto: Andrea Stigliano