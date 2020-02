Firenze – Viene conservato a Firenze l’archivio di Ettore Bernabei (1921 – 2016), il direttore generale della Rai, fondatore della società di produzione televisiva Lux Vide e figura di primo piano nella vita politica e culturale italiana del secolo scorso.

Lo ha annunciato stamani, in una conferenza stampa nella sede di Fondazione CR Firenze, il figlio Marco, a nome di tutta la famiglia, consegnando idealmente la documentazione all’Associazione ARCTON (Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento) che ne curerà la catalogazione e la trascrizione in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira.

L’ operazione è stata resa possibile dal contributo di Fondazione CR Firenze (di cui Bernabei è stato socio fino alla sua scomparsa), della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Oltre ai relatori sono intervenuti il figlio Andrea e la nipote Giulia Minoli e, a sorpresa, è giunto anche il sindaco Dario Nardella che ha voluto complimentarsi con i familiari per la scelta che hanno fatto e che ‘’onora tutta la città’’.

Si tratta di un eccezionale patrimonio di informazioni e commenti su un quarantennio di storia italiana raccolto in una sessantina di diari e in altro materiale per un totale di quasi 4.000 pagine che l’Associazione ARCTOM custodirà nella propria sede presso la Madonnina del Grappa (Via delle Panche 30) con l’assistenza e la collaborazione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana. Gli eredi hanno anche chiesto che si possa pubblicare almeno un primo volume entro la fine di quest’anno dato che nel 2021 cade il centenario della nascita di Ettore.

La conservazione a Firenze di questa ricca documentazione è dovuta ai forti legami che il manager ha sempre mantenuto con la sua città e, in questo contesto, è stato ritenuto importante che sia nata proprio a Firenze l’ Associazione ARCTON che già custodisce gli archivi di numerose personalità della storia cittadina del secolo scorso. Tra questi, Renzo Rossi, Danilo Cubattoli, Ajmo Petracchi, Giampaolo Meucci, Raffaello Torricelli, Paolo Giannoni.

L’associazione resta la depositaria e custode del materiale e curerà a proprie spese il condizionamento e la custodia. La fase di catalogazione sarà affidata ad un team di borsisti dotati delle competenze scientifiche necessarie e coordinati dall’archivista Carlotta Gentile, sotto la supervisione di un comitato scientifico presieduto dal prof. Piero Roggi, già ordinario di Storia del Pensiero Economico presso l’Università di Firenze. Il professore è anche autore di numerosi saggi di carattere storico ed economico ed è stato il supervisore scientifico del progetto di edizione dei diari di Amintore Fanfani.

‘’Ringraziamo la famiglia Bernabei – ha sottolineato il Presidente dell’ Associazione Arcton Piero Meucci – per la fiducia dimostrata nell’affidare a noi questo patrimonio che si unisce a quelli di altre importanti personaggi della storia fiorentina. Bernabei è stato una figura chiave nella storia italiana in generale protagonista efficace e discreto in tanti momenti di svolta ed è importante farlo conoscere anche alle nuove generazioni’’.

‘’Bernabei – ha evidenziato l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi – ha sempre conservato un grande legame con la sua città natale, Firenze, che l’ha insignito del più alto riconoscimento, il Fiorino d’oro, nel 2010, e dopo la scomparsa, nel 2017, gli ha intitolato il Largo che conduce alla sede regionale della Rai. Bernabei, uomo di rara intelligenza e generosità, ha contributo in modo decisivo a formare generazioni di professionisti e ad unire culturalmente l’Italia attraverso tanti anni di direzione lungimirante della nostra televisione pubblica. Siamo onorati che i suoi scritti e il suo lascito intellettuale rimangano a Firenze e da qui siano tramandati al mondo’’.

Foto: Ettore Bernabei