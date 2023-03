Il 20 marzo a Firenze, alla vigilia della Giornata mondiale della poesia 2023, a Palazzo del Pegaso, l’artista e scrittore tunisino Ahmed Ben Dhiab leggerà i versi del poeta Alberto Caramella e terrà un concerto di canto mistico arabo. Introduzione di Massimo Mori, saluti del presidente del Consiglio regionale Mazzeo e della presidente della V Commissione Giachi.

——————————

I versi di Alberto Caramella in dialogo con la cultura araba e la musica mistica di Ahmed Ben Dhiab, poeta, pittore, regista e maestro di canto sufi tunisino, alla vigilia della Giornata mondiale della poesia 2023.

È l’evento ospitato lunedì 20 marzo, alle ore 16,30, nella sede del Consiglio regionale della Toscana, Palazzo del Pegaso, a Firenze (via Cavour n. 4) in sala Affreschi. A co-organizzarlo è la Fondazione il Fiore di Firenze, ente morale dedito alla promozione della poesia creato nel 1997 dal poeta Alberto Caramella (Firenze, 2 marzo 1928 – 12 marzo 2007), che celebra proprio in questi giorni il 16° anniversario della morte del fondatore.

Ad aprire l’appuntamento, dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e della presidente della V Commissione consiliare Cristina Giachi, sarà l’introduzione di Massimo Mori al poliedrico artista Ahmed Ben Dhiab, nato a Tunisi nel 1948, ma residente a Parigi dal 1970 e assiduo frequentatore dell’Italia, dove dirige il festival “Celebrazione” dal 1998 in provincia di Milano insieme a Francesca Limoli.

Seguirà la lettura di alcune poesie di Alberto Caramella che Ahmed Ben Dhiab ha scelto dal libro bilingue del poeta fiorentino Comme dans l’eau / Come nell’acqua (Astarte Edizioni 2021, traduzione in francese di Valérie T. Bravaccio e Jean-Charles Vegliante): Ahmed Ben Dhiab le leggerà in francese, Annibale Pavone in italiano.

Concluderà l’appuntamento, che sarà moderato dalla presidente della Fondazione il Fiore Maria Giuseppina Caramella, un «concerto-performance di canto mistico arabo» dell’artista tunisino, che come vocalista si è esibito in numerosi festival musicali in tutto il mondo ed è autore di una importante discografia consacrata alla poesia mistica araba. Con la sua voce potente ed evocativa, Ahmed Ben Dhiab interpreta poesie di Mansour Al-Hallaj, Mohieddine Ibn Arabi e Fariduddine Al-Attar.

L’accesso è consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza.

Per ulteriori informazioni, Fondazione il Fiore. Tel.: 055-225074