Firenze – Sabato 18 marzo il regista e attore Giuseppe Battiston incontra il pubblico al cinema Astra di piazza Beccaria in occasione della proiezione del suo film “Io vivo altrove” (proiezione alle 18 e alle 21).

“Io vivo altrove” (Italia, Slovenia 2023, 104 minuti) è il debutto dell’attore alla regia (nel film lo troviamo anche nei panni di attore). Una commedia sul ritorno alla natura liberamente ispirata al romanzo “Bouvard e Pécuchet” di Flaubert. Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande città.

Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto…

Il film sarà inoltre proiettato domenica 19 marzo ore 11.00; 18.15, lunedì 20 marzo ore 16.00, martedì 21 marzo ore 19.00, mercoledì 22 marzo ore 17.00, 21.15.

“Questo film è una fiaba – ha detto Battiston – Una fiaba contemporanea immaginata e scritta per lavorare insieme. Insieme a Flaubert che per primo, creando questi due personaggi epici nella loro tragica commedia, mi ha fatto venire voglia di raccontarli”.