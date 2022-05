Firenze – L’auto non passa, ma due giovani fiorentini non si perdono d’animo: scendono dal veicolo e allargano a forza lo spazio, impedito dal dissuasore a bandella. E’ successo attorno alle 4 di domenica, presso la Porta di San Miniato che introduce in San Niccolò. I due ragazzi sono scesi e hanno iniziato a smuovere il dispositivo in modo da creare lo spazio sufficiente per far passare la vettura. Alla fine, compiuto il danno, salgono in auto e si allontano. La bravata è costata a due ventenni fiorentini una denuncia per danneggiamento, individuati grazie alle immagini registrate dalle telecamere che hanno dato modo alla Polizia Municipale di ricostruire l’accaduto. Le immagini hanno permesso alla Polizia Municipale di risalire alla proprietaria dell’auto, che ha fornito i nominativi dei due ragazzi. Tutti sono stati convocati al comando. Per la ragazza, che non ha partecipato al sabotaggio, è scattata la multa per transito in area pedonale. I due giovani sono stati invece denunciati per danneggiamento. Il dispositivo è stato riparato e la spesa sarà addebitata ai responsabili.