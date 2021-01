Firenze – La prosecuzione dei lavori di asfaltatura in via Panicale e via Ambrogio di Baldese, ma anche l’avvio del rifacimento della carreggiata in lastrico di via Laura. Ancora la posa di cavi in fibra ottica in via dell’Agnolo con chiusura notturna, sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti stradali in via Panicale proseguono i lavori di rifacimento e dopo l’intervento sui marciapiedi da lunedì 11 gennaio sarà la volta dell’asfaltatura della carreggiata effettuata in due fasi in orario notturno. La prima va avanti fino a mercoledì 13 gennaio e riguarderà il tratto via Guelfa-piazza del Mercato Centrale. Oltre al divieto di transito nel tratto interessato e in via Taddea (tra via Rosina e via Panicale) sono previsti sensi unici in via dell’Ariento (tra via Panicale e via Nazionale) e via Panicale (tra piazza del Mercato Centrale e via dell’Ariento) in direzione di piazza del Mercato Centrale; in piazza del Mercato Centrale saranno in vigore un restringimento di carreggiata, un senso unico alternato e divieti di sosta tra via Panicale e via Chiara. Nella seconda fase (da mercoledì 13 a sabato 16 gennaio sempre in orario 21-6) sarà chiuso il tratto via Guelfa-piazza del Mercato Centrale con la conferma degli altri provvedimenti.

Continuano anche i lavori in viaAmbrogio di Baldese. Da martedì 12 gennaio sono in programma i lavori di asfaltatura della carreggiata dopo quelli di rifacimento dei marciapiedi già effettuati. Previsti divieti di sosta e di transito fino al 20 gennaio. In via Laura invece lunedì 11 gennaio iniziano i lavori di rifacimento della carreggiata in lastrico. Il tratto da via della Pergola a via Gino Capponi sarà chiuso fino al 6 febbraio. Previsti inoltre divieti di sosta in via Gino Capponi e la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna (da via della Pergola a via Gino Capponi).

Ecco gli altri principali interventi.

Via dei Sette Santi: da lunedì 11 gennaio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 15 gennaio nel tratto da via Duprè e viale dei Mille saranno in vigore un restringimento di carreggiata, divieti di sosta e senso unico verso via Duprè.

Via Lanzi: per lavori relativi alla posa di un cavo in fibra ottica da lunedì 11 gennaio saranno in vigore divieti di sosta e di transito nel tratto tra largo Cantù e via Vittorio Emanuele II. Termine previsto 16 gennaio.

Via D’Annunzio: inizieranno lunedì 11 gennaio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 18 gennaio sono previsti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato nel tratto compreso tra i numeri civici 229/A-233. Inoltre in via Buontalenti (nel tratto via D’Annunzio-via della Capponcina) scatterà un senso unico in direzione D’Annunzio-Capponcina.

Via dei Bonizzi-piazza San Benedetto-via dei Maccheroni-piazza delle Pallottole: per un intervento sulla facciata di un edificio lunedì 11 gennaio scatteranno divieti di transito in via dei Bonizzi (tra via dello Studio e via dei Maccheroni), piazza San Benedetto, via dei Maccheroni (da via dei Bonizzi a via del Proconsolo), piazza delle Pallottole. Termine previsto 21 gennaio.

Via di Bellariva: inizieranno lunedì 11 gennaio i lavori di riparazione della calata di una grondaia. Fino a mercoledì 13 gennaio dalle 9 alle 17 saranno in vigore divieti di sosta e un restringimento di carreggiata da via Sonnino verso il numero civico 36.

Via di Barbacane: per lavori edili da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio la strada sarà chiusa tra via della Piazzuola e via Melloni.

Viale Giovine Italia-via dell’Agnolo: saranno effettuati in orario notturno i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Dalle 21 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 gennaio saranno istituiti divieti di transito in viale Giovine Italia nella corsia in direzione di via dell’Agnolo e in via dell’Agnolo fino a via Santa Verdiana. Il tratto successivo di via dell’Agnolo, ovvero tra via dei Macci e via Santa Verdiana, diventerà a senso unico verso quest’ultima. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via dell’Agnolo-piazza Ghiberti: da viale Giovine Italia-lungarno della Zecca Vecchia-Corso Tintori-via dei Benci-via Verdi-via Ghibellina-via dei Macci.

Borgo Pinti: giovedì 14 gennaio per lavori edili in orario 9-19 la strada sarà chiusa da via Nuova dei Caccini a via di Mezzo. Previsto anche un senso unico in via di Mezzo (da via Fiesolana e Borgo Pinti verso Borgo Pinti), Borgo Pinti (da via di Mezzo a via Sant’Egidio verso via Sant’Egidio), via Nuova dei Caccini (da Borgo Pinti a via della Pergola verso via della Pergola).

Via Sant’Agostino: per effettuare lo smontaggio di un cantiere venerdì 15 gennaio dalle 9.30 alle 18 sarà chiuso il tratto via dei Serragli-via Maffia. Inoltre in via Santo Spirito (tra piazza Nazario Sauro-via Maffia) e in via Maffia (da via di Santo Spirito e via Sant’Agostino) scatterà un senso unico verso via Sant’Agostino.

Via Romana: per un trasloco venerdì 15 gennaio all’altezza dei numeri civici 44/r-46/r in orario 9.30-17 la strada sarà chiusa da via Santa Maria a via del Campuccio.

Via Fra’ Bartolommeo: per un trasloco con scala aerea venerdì 15 gennaio in orario 7.30-19 saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta nel tratto tra il numero civico 23 e via Fattori, mentre nel tratto via Fattori-via Giacomini scatterà un senso unico verso via Giacomini (oltre a divieti di sosta).

Borgo Tegolaio: per lavori edili sabato 16 gennaio è prevista la chiusura da via dei Preti e via Mazzetta (orario 9-20).

Via degli Artisti: sabato 16 e domenica 17 gennaio in orario 9-18 sono in programma lavori edili con restringimento di carreggiata e divieti di sosta all’altezza del numero civico 58R.