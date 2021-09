Prato – I disagi per le popolazioni causati dai lavori sulla linea Direttissima Prato – Bologna, per potenziare la performance dei trasferimenti di merci su rotaie e di rendere maggiormente accessibili e fruibili le stazioni ferroviarie, sono stati al centro di un incontro convocato dal Prefetto di Prato, Adriana Cogode, con i Sindaci dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio ed i rappresentanti di RFI e di Trenitalia

L’incontro è stato richiesto dai tre Sindaci della Val di Bisenzio, interessati a più riprese dalla comunità locale a causa di disagi ed inconvenienti derivanti dai lavori in corso e dai cambiamenti di orari dei servizi di trasporto ferroviario, a volte non preannunciati tempestivamente a causa di imprevisti in corso d’opera.

Sul tavolo l’adozione di possibili accorgimenti che consentano di alleggerire i disagi rappresentati dai cittadini del territorio. Il tutto, ovviamente, pur tenendo conto delle problematiche di carattere tecnico-operativo e strategico affrontate dalla Cabina di regia Emilia-Romagna – Toscana.

Durante l’incontro sono state esaminate le problematiche più frequentemente sottoposte all’ attenzione dei Sindaci da parte della cittadinanza, che rivestono carattere locale e hanno natura quotidiana, riguardando non solo il tema dell’efficienza dei servizi sulla linea ferroviaria in oggetto, ma anche i disagi vissuti dalle singole comunità urbane, come le polveri sollevate ed i forti rumori provenienti dai cantieri dell’impresa appaltatrice dei lavori in esecuzione sulla predetta tratta.

L’incontro si è rivelato di estrema utilità e RFI e Trenitalia, oltre a comunicare ufficialmente che a metà dicembre 2021 terminerà il lavoro del cantiere Prato centrale-Vernio, hanno assicurato piena disponibilità per prendere in esame le

doglianze della comunità locale, anche attraverso una più diretta comunicazione con i rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessate.