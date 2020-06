Firenze – Quest’anno le ACLI fiorentine ricordano il 75 anni della loro fondazione. Nacquero, infatti, con un’assemblea che si tenne a Palazzo Pucci pochi mesi dopo la liberazione della città.

In tale occasione – ricorda il Presidente delle Acli fiorentine Francesco Potestio – Giorgio La Pira fu eletto Presidente provinciale della nuova associazione. Potestio sottolinea che la scelta di eleggere Giorgio La Pira in cui la spiritualità si coniugava ad una forte sensibilità per i problemi sociali segnava già la caratteristica che le ACLI hanno mantenuto nelle loro linee guida e nel loro impegno nel quotidiano: la cultura della solidarietà, la tutela dei diritti dei lavoratori che hanno creato nel territorio un tessuto di operosità, di iniziative concrete.

Oggi dopo 75 anni le Acli mantengono la fedeltà ai valori originari aggiornando la loro azione e il loro impegno alle attuali problematiche e alle attuali emergenze sociali. Da qui l’alleanza contro la povertà, l’istituzione dello sportello del microcredito, i servizi sociali del Patronato, il Punto famiglia.

In questo video registrato prima del lockdown interviste al Card. Betori e a Dario Nardella Sindaco di Firenze.