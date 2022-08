Firenze – E’ stata inaugurata ieri, venerdì 19 agosto, a Torre Pellice, una Mostra che segna uno dei passaggi più significativi all’interno del percorso della libertà religiosa in seno alla cristianità, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle comunità valdesi italiane. Si tratta della Mostra delle Bibbie dei Valdesi, a Torre Pellice, via Beckwitt 3. La Mostra è visitabile, a partire da oggi 20 agosto al 13 novembre, dalle 15 alle 18 da giovedì a domenica, dal 22 al 28 agosto si può accedere dalle 13 fino alle 18, mentre per i sabati d’agosto l’orario di visita è dalle 11 alle 18.

Sul significato e l’importanza di questa Mostra, che ha ottenuto anche il riconoscimento di Medaglia del Presidente della Repubblica e che rende possibile l’accesso al testo sacro con testi che partono dal XV° secolo fino al XIX°, interviene Valdo Spini, che ha partecipato all’inaugurazione come Presidente dell’Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane). All’inauguraizone erano presenti la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la vicesindaca e assessora alla cultura di Torre Pellice Mautizia Allisio, Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdese, Lothar Vogel, decano della Facoltà valdese di Teologia di roma, Bruna Peyrot, presidente dell fondaizone Centro culturale valdese, Marco Fratini, lorenzo di Leonardo, Stefania Villani, curatori della Mostra.

“Da sempre la diffusione della Bibbia e la sua lettura costituisce il fondamento della libertà religiosa, dell’istruzione, dell’assunzione della responsabilità personale del Cristiano. Oggi anche in un mondo secolarizzato rappresenta sempre un momento di confronto ineludibile – spiega Spini – La traduzione in tedesco della Bibbia da parte di Martin Lutero (1522-1524) con tutte le sue conseguenze, non solo religiose, ma culturali, civili e sociali segna uno spartiacque nella storia d’Europa, nella nascita dell’Europa moderna. Quella Bibbia, illustrata dai disegni di Lucas Cranach, è il primo libro a stampa a caratteri mobili ed è stata nei secoli tradotta in tutte le lingue. E’ quindi un grande fatto culturale”.

Nel 1532, col Sinodo di Cianforan, i Valdesi aderirono alla Riforma e si posero il problema di avere una Bibbia in quella che era la loro lingua di allora, il francese. “Sostennero il peso economico di questa traduzione che venne affidata a Pietro l’Olivetano che la portò a termine nel 1535. Ed è stata una copia di quest’opera che la Tavola Valdese ha regalato a Papa Francesco nel corso della sua visita del 2015 al Tempio Valdese di Torino – continua Valdo Spini – In parallelo, un eretico fiorentino, Antonio Brucioli, pubblicava nella repubblica di Venezia prima una traduzione italiana del Nuovo testamento (1530) e poi della Bibbia (1532). Veniva dall’Accademia neoplatonica degli Orti Oricellari dove si era incontrato anche con Niccolò Machiavelli. “Tra Rinascimento e Riforma” si intitola la biografia che gli dedicò alla metà del secolo scorso, Giorgio Spini”.

“Nel 1607 fu un esule lucchese, Giovanni Diodati, a pubblicare a Ginevra una traduzione della Bibbia che doveva diventare una pietra angolare della diffusione di questo testo in Italiano. La mostra che è stata inaugurata è la prova, tramite la diffusione delle Bibbie, di quale funzione importante verso l’Europa abbia rappresentato la presenza valdese prima in Francese, nelle valli e poi in italiano poi con l’unità d’Italia”.

“In Italia la Bibbia non ebbe vita facile, come si può ben capire, eccetto che alle Valli, in particolare dopo il glorioso rimpatrio dei Valdesi come testimonia la seconda parte della mostra. Per quello che avveniva nel resto d’Italia, si pensi che anche un Nuovo Testamento tradotto in italiano dall’arcivescovo di Firenze,

Antonio Martini, e pubblicato nel 1769-71, verrà messo all’indice nel 1819. (una sua edizione del 1817 è conservata nella Biblioteca Luigi Santini della chiesa valdese di Firenze) – continua Spini – Rimanendo in Toscana, è sotto il governo granducale che nel 1851 vengono prima imprigionati e poi espulsi il conte Piero Guicciardini e i coniugi Madiai per delle semplici letture della Bibbia in case private. Tale vicenda peraltro fa risaltare anche più l’importanza delle Regie lettere patenti del 1848, con cui si assicuravano i diritti civili ai valdesi, un regime destinato ad diffondersi via via che si espandeva il processo di unità nazionale”.

Nella terza parte della Mostra, si tocca un altro capitolo importante, legato al pisano Tito Chiesi. “La terza parte della mostra è dedicata al pisano Tito Chiesi che invece riuscì a diffondere la Bibbia e a costituire un’importante collezione personale. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo fine nella Chiesa cattolica a preclusioni e inibizioni nei confronti delle sacre scritture – continua Spini – ma anche oggi la Bibbia incontra ostacoli alla sua diffusione in paesi in cui la libertà religiosa o è assente o è gravemente limitata. Ed invece il dialogo interreligioso costituisce uno dei fondamenti per ogni possibile processo di pace in un mondo così martoriato dai conflitti. Il ricordo delle vere e proprie battaglie sostenute dai valdesi per la diffusione della Bibbia nei secoli scorsi, credo che quindi rivesta attualità anche nel mondo di oggi”.