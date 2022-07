Firenze – Cinque piazze e un’idea letteraria. Dal 5 al 10 luglio le più importanti piazze del centro fiorentino diventano salotti letterari con ogni sera un interessante e attuale programma di dove si incontreranno i migliori titoli e i più noti autori. Firenze si trasforma in un grande spazio culturale all’aperto. Prende il via la prima edizione de “Le Piazze dei Libri”, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Firenze e da Confartigianato Imprese Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze dove collaborano attivamente 13 librerie fiorentine, grandi, piccole e indipendenti.

Piazza Duomo-Via de’ Cerretani, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Maria Novella e Piazza Strozzi dal primo al 10 luglio diventeranno delle librerie “aperte”, con stand di libri per la vendita mentre dal 5 al 10 di luglio, circa 90 appuntamenti allieteranno il pubblico con presentazioni e incontri con gli autori. L’evento è parte della programmazione dell’Estate Fiorentina 2022.

In Piazza Duomo – Via de’ Cerretani gli incontri sono organizzati a cura di Libraccio.

Questo il programma:

Mercoledì 6 luglio

18.00 Daniela Brogi, Vera Gheno e Chiara Bottici dialogano per Le piazze dei libri, la piazza delle donne. Modera Elisabetta Berti.

19.30 Alessandra Minello presenta Non è un paese per madri (Laterza). Interviene l’assessora Benedetta Albanese, modera Annalisa Tonarelli.

21.00 Claudio Calò presenta La sfilata di moda come opera d’arte (Einaudi). Con Claudio Marenco Mores e Susanna Nicoletti.

Giovedì 7 luglio

18.00 Simona Baldelli presenta “Alfonsina e la strada” (Sellerio), in dialogo con Paolo Caselli.

19.30 Elisabetta Amalfitano presenta Controstoria della ragione (L’Asino d’Oro). Intervengono Vincenzo Bonaccorsi e Stefania Tirini. Modera Fiammetta Castagnini.

20.30 Quiz dell’estate Quaderno di compiti delle vacanze per adulti (Blackie). Con Dario Falcini e Margherita Romei.

21.30 Paolo Borzacchiello e Elisa Sednaoui presentano Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (Mondadori). Modera Benedetto Ferrara.

Venerdì 8 luglio

18.00 Antonio Losito presenta Diventa un tiranno (Rizzoli), in dialogo con Paolo Caselli.

19.30 Marco Vichi presenta Non tutto è perduto (Guanda), in dialogo con Alessio Calamandrei sindaco di Impruneta.

21.00 Federico Pace presenta La più bella estate (Einaudi), in dialogo con Fulvio Paloscia.

22.00 Alessia Arena e Chiara Riondino presentano l’album Piero è passato di qui (Materiali Sonori). Modera Gianpaolo Bigazzi.

Sabato 9 luglio

11.00 Barbara Cantini presenta Mortina una sorpresa da brivido (Mondadori). Lettura animata con gli attori di Effepì teatro.

11.30 Lettura animata del libro Quando sarò grande di Davide Cali’ e Giulia Pastorino a cura degli attori di Effepi’ Teatro

18.00 Sabrina Efionayi presenta Storia del mio nome, il podcast prodotto da Chora Media per Spotify Studios.

19.30 Riccardo Staglianò presenta Gigacapitalisti (Einaudi), in dialogo con Enrico Rossi.

21.00 Il blogger Auroro Borealo racconta alcuni dei suoi “libri brutti” preferiti, dialogando con Carlotta Sanzogni.

Domenica 10 luglio

11.00 Valentina Giovacchini e Stella Nosella presentano L’amore secondo Hesse (L’Orto della Cultura). Laboratorio su prenotazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lamore-secondo-hesse-377313814777

11.30 Simone Frasca presenta Bruno lo zozzo e l’invasione degli amici invisibili (Piemme). Incontro di storie, e disegni!

18.00 Chiara Tagliaferri presenta il romanzo d’esordio Strega comanda colore (Mondadori). In dialogo con Enrica Vignoli Ass. Cult. Ideerranti

19.30 Corinna De Cesare presenta Biglietti alle amiche (Fabbri). In dialogo con Caterina Guagni

21.00 Veronica Pivetti presenta Tequila Bang Bang (Mondadori). Con l’autrice Simona Bellocci.

Piazza Santa Maria Novella, a cura delle librerie Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo:

Mercoledì 6 luglio

18.30 Caterina Venturini presenta Quchi. Quello che ho ingoiato (E/O). Con l’autrice Roberta Mazzanti della Società Italiana delle Letterate.

19.30 Caterina Soffici presenta Lontano dalla vetta (Ponte alle Grazie), insieme a Geraldina Fiechter

21.00 Gian Andrea Cerone presenta Le notti senza sonno (Guanda), insieme a Raffaele Palumbo e Alessandro Sapuppo.

Giovedì 7 luglio

18.00 Daniela Cavini presenta Storia di un’altra Firenze (Neri Pozza), in dialogo con Mariangela Molinari.

19.30 Alessandro Raveggi presenta In Messico con Bolaño (Perrone). Con l’autore dialoga Bruno Arpaia. Modera Lorena Rojas, interviene Claudia Perez

21.00 Simone Innocenti presenta L’anno capovolto (Blu Atlantide). Con l’autore Marzio Fatucchi.

Venerdì 8 luglio

18.00 Niccolò Scaffai presenta Racconti dal pianeta terra (Einaudi). Con l’autore dialoga Serena Panerai; interviene l’assessora del Comune di Firenze Cecilia Del Re.

19.30 Luca Ongaro presenta Un’altra storia (SEM), in dialogo con Raffaele Palumbo e Alessandro Sapuppo.

21.00 Sacha Naspini (Le nostre assenze) e Valentina Santini (L’osso del cuore) presentano i loro ultimi romanzi, entrambi editi da e/o.

Sabato 9 luglio

11.00 Viaggio tra le storie tra parole e immagini: uno spettacolo a cura di Susi Danesin.

18.00 Roberto Livi presenta Solo una canzone (Marcos y Marcos). Con l’autore Marco Zapparoli e Alessandro Sapuppo.

19.00 Massimo Vitali presenta Il circolo degli ex (Sperling & Kupfer).

20.00 Paolo Zampini presenta Mille Millepiedi in fila (Polistampa), in dialogo con Serena Panerai.

21.00 Marco De Franchi presenta La condanna dei viventi (Longanesi). Con l’autore Raffaele Palumbo e Alessandro Sapuppo.

Domenica 10 luglio

11.00 Viaggio sulla montagna ghiacciata. Lettura per bambini a cura di Farollo e Falpalà

18.00 Giulia Serughetti presenta Amore assoluto e altri futili esercizi (Marcos y Marcos). Con l’autrice Marco Zapparoli e Elisa Lippi.

19.00 Paolo Colagrande presenta Salvarsi a vanvera (Einaudi), insieme a Raffaele Palumbo.

20.00 Carlotta Cubeddu presenta Penso, parlo, posto. Social, scuola e comunicazione tra ragazzi e adulti (il Castoro). Incontro a cura di Farollo e Falpalà, con Matteo Bensi. Interviene l’assessora Sara Funaro.

21.00 Francesco Muzzopappa presenta Sarò breve (Fazi). Con l’autore Edoardo Semmola ed Elisa Lippi. Letture di Gaia Nanni.

In piazza Santa Maria Novella tutte le sere dalle 19.00 alle 22.00 letture animate per bambini a cura della Libreria Farollo e Falpalà

Piazza Strozzi – Gli incontri sono a cura della libreria Giunti

Mercoledì 6 luglio

18.00 Raffaele Palumbo presenta Una storia di persone. Dai non luoghi agli iperluoghi (Giunti). Con l’autore Valerio Barberis e Claudio Vanni.

19.30 Andrea Improta presenta Il rifrullo del diavolo (Incipit23). Con l’autore Paola Gradi

21.00 Silena Santoni presenta Volver (Giunti).

Giovedì 7 luglio

18.00 Alessandro Volpi presenta 1980. Una lunga estate italiana (Pisa University Press). Con l’autore Edoardo Semmola

19.30 Mirko Casadei presenta Il figlio del re (Bompiani) con Davide Agazzi

21.00 Daniele Pasquini presenta Un naufragio (SEM).

Venerdì 8 luglio

18.00 Paola Maresca presenta Gli Anglo-fiorentini nell’Ottocento a Firenze. Luoghi, passioni e segreti. (Pontecorboli). Con l’autrice Sandro Scaffardi e Fabiana Bisa.

19.30 Lorenzo Tanzini presenta Cosimo de’Medici (Salerno Editrice). Dialoga con l’autore Carlo Francini.

21.00 Massimo Roscia presenta Compiti delle vacanze per amanti dei libri (Sonzogno).

Sabato 9 luglio

11.00 Matteo Pompili presenta Il giro del mondo in 80 esperimenti (Editoriale Scienza)

18.00 Alessandro Sorani presenta La comunicazione politica americana. Da Kennedy a Trump (Polistampa). Interviene l’assessore Federico Gianassi.

19.30 Paolo Maccari presenta Quaderno delle presenze (Le lettere).

21.00 Stefano Corso presenta Chi è Cufter (Castelvecchi).

Domenica 10 luglio

18.00 Giovanna Romano presenta Un tiro mancino (Betti) con Franco Morabito

21.00 Sara Gazzini presenta Laura Antonelli. L’amore, l’incanto, l’oblio (Morellini). Con Stefano Grifoni. Letture di Fabrizio Pinzauti

Piazza Repubblica – Gli incontri sono a cura delle librerie Feltrinelli

Mercoledì 6 luglio

18.00 Dacia Maraini presenta Sguardo a Oriente (Marlin). Dialogano con l’autrice Michelangelo La Luna e Margherita Ghilardi.

19.30 Chiara Moscardelli presenta La ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi). Dialogano con l’autrice Federica Bosco e Daniela Morozzi.

21.00 Cathy La Torre presenta Ci sono cose più importanti (Mondadori), con Francesca Florio.

Giovedì 7 luglio

18.00 Valentina Cebeni (In un mondo libero) e Diletta Pizzicori (I nostri anni leggeri) presentano i loro ultimi libri editi da Sperling & Kupfer. Con Sara Manichetti

19.30 Marco Gallipoli (La parte più buia della notte) e Ugo Poletti (“Nel cuore di Odessa”) presentano i loro ultimi lavori editi da Rizzoli.

21.00 Paolo Rumiz presenta Il Canto di Europa (Feltrinelli)

Venerdì 8 luglio

18.00 Alex Infascelli presenta Now here nowhere. Ora qui da nessuna parte (HarperCollins). Con l’autore Rodrigo D’Erasmo.

19.30 Fabrizio Rondolino presenta Il nostro Berlinguer (Rizzoli). Con l’autore Paolo Ermini.

21.00 Daniel Cuello, Flavia Biondi, LRNZ, Giulio Macaione, Rita Petruccioli presentano Bao Night Live in Firenze, in collaborazione con Bao Publishing.

Sabato 9 luglio

11.00 Laboratorio900. Jackson Pollock. Dripping Dance. Laboratorio di pittura con Pacini Fazzi a cura di Fondazione Ragghianti. (A partire dai 4 anni, max 20 bambini. Su prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio900-jackson-pollock-377270555387. Si consiglia di indossare indumenti vecchi)

18.00 Lea Landucci (Kissing song) e Silvia Ciompi (Oggi sarò tempesta) presentano i loro ultimi libri editi da Sperling & Kupfer. Modera Ginevra Barbetti.

19.30 Un incontro dedicato al libro di Gino Strada Una persona alla volta (Feltrinelli), con Simonetta Gola e Wlodek Goldkorn. In collaborazione con Emergency.

21.00 Concetto Vecchio presenta Un amore partigiano (Feltrinelli). Con l’autore Filippo Boni.

Domenica 10 luglio

11.00 Pimpa e Olivia Paperina: lettura animata in collaborazione con Franco Cosimo Panini. (A partire dai 2 anni).

18.00 Antonella Prenner presenta Il canto di Messalina (Rizzoli). Interviene Ginevra Barbetti

19.00 Maurizio de Giovanni presenta Un volo per Sara (Rizzoli). Reading con Marco Zurzolo.

21.00 Diego Passoni presenta Isola (Mondadori) Interviene Fulvio Paloscia

Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero