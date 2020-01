Firenze – La vulnerabilità dei sistemi socio-ecologici, spesso sconvolti dall’impatto del mutamento climatico, sta diventando sempre più significativa anche per il mondo politico ed economico. Di fronte ai grandi eventi climatici, siamo tutti chiamati, con urgenza, al cambiamento.

Da queste considerazioni parte l’incontro “La sfida ambientale per le amministrazioni locali, le resilienze urbane e umane agli albori di nuove crisi e grandi cambiamenti”, organizzato dalla Conferenza delle Donne democratiche Firenze Metropolitano, che si svolgerà sabato 25 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 presso la Sala Centro Visite (1° piano, Piazza Stazione 4/A, Firenze).

L’incontro verterà su alcuni temi emergenti: dall’epigenetica alla gestione di acque e rifiuti, fino al design sostenibile, in un gioco di confronti e intersezioni di approcci a disposizione delle amministrazioni locali e di una più diffusa consapevolezza.

Coordinata da Gea Volpe, ingegnere ambientale e processista, alla discussione interverranno la biologa specialista in patologia generale Annalisa Olivotti, l’ingegnere civile Anacleto Rizzo di Iridra Srl, l’ingegnere energetico di Eumans, Re-cord Università di Firenze Andrea Salimbeni e l’architetto e designer dell’Università di Firenze Eleonora Trivellin.

“Obiettivo del meeting – informano le organizzatrice – è quello di poter delineare un punto d’incontro tra le tecnologie dei settori ambientali e la governance territoriale delle amministrazioni locali, raffrontando le rispettive criticità, debolezze o limiti di sistema al fine di poter attuare concretamente i paradigmi del Green New Deal; sarà pertanto l’occasione per attuare quelle sinergie d’intenti tra tecnici e politici, indispensabile per poter raggiungere gli obiettivi comunitari al 2030 e al 2050″.

Nel corso dell’evento si susseguiranno momenti di esposizione delle tematiche, con interventi di settore, a momenti di ascolto, confronto e approfondimento con i partecipanti, sfruttando la forza costruttiva dello scambio di idee e visioni.