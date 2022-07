Palazzuolo sul Senio – Tornano le Feste Medioevali nel fine settimana del 16-17 luglio. Molti e caratteristici gli eventi in programma; ad esempio sabato 16 luglio lungo le vie e le piazze del paese, mercanti e mestieranti, presentano le loro merci e il loro sapere; ed in collaborazione con Confesercenti Firenze e i CCN (Centri Commerciali Naturali) dell’ambito turistico del Mugello saranno presenti alcuni espositori in rappresentanza delle categorie commerciali e artigianali del Mugello.

A Palazzuolo si ricreerà la tipica atmosfera medioevale con giocolieri, arcieri, maghi, attori, osti, vagabondi che animeranno la situazione di eventi e momenti suggestivi. Non mancheranno i cortei storici, e per quanto riguarda l’enogastronomia saranno presenti ristoranti evocativi di piatti e percorsi culinari legati al tempo oltre agli stand con birra, vino, pane, stuzzichini e dolci della tradizione.

Non mancheranno, inoltre, dimostrazioni e momenti didattici per imparare a tirare con l’arco storico, ed il divertimento con giochi di abilità. Si potrà, anche, assistere alla forgia del ferro e altre particolarità legate alla quotidianità medievale. Ogni sera uno spettacolo si svolgerà uno spettacolo diverso con l’auspicio di attirare numerosi visitatori. Sarà anche possibile noleggiare i costumi per vivere a pieno quell’epoca così misteriosa.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Phil Giampiero Moschetti ha accolto il ritorno di questa manifestazione con soddisfazione; perché si tratta di un’occasione per la ripartenza e ripresa del territorio.