Energee Talks è il nuovo format multimediale targato Energee3 che intervista a

protagonisti del mondo delle imprese e delle organizzazioni. In questo primo talk si

confrontano Donatella Davoli, direttore generale Iren Smart Solution, Salvatore

Molè, Direttore Centrale Innovazione Hera e Daniela Fantacci, responsabile strategie sviluppo e

innovazione di Estra.

Al centro del talk le sfide dell’innovazione per le Multiutility, dalla domotica alla

smart city, dai temi ambientali sempre più sentiti dall’opinione pubblica fino

all’efficienza energetica anche legata all’ecobonus 110%. Si parla anche di

trasformazione digitale nelle multiutility, alle prese con sistemi di Intelligenza

Artificiale per prevedere comportamenti dei consumatori e immaginare nuovi servizi,

e di occupazione qualificata per le nuove generazioni.

Guarda il video del dibattito: