Prato – Ancora un appuntamento per il ciclo di incontri territoriali “ConosciAmo la Toscana Rurale” dedicati alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni locali. L’approfondimento via webmeeting dal titolo “La tradizione agricola della Montagna Pistoiese” è per lunedì 20 luglio dalle ore 14.30 alle 18.30.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese con il patrocinio di Unicoop Firenze, vedrà al centro del dibattito la riscoperta delle tradizioni e della cultura locale affiancata dalla narrazione di esperienze innovative.

Verranno approfondite le problematiche e le potenzialità del territorio con l’obiettivo di rafforzare i rapporti e la sinergia tra Comuni, associazioni e produttori, promuovendo economia locale e turismo, e creando anche un nuovo rapporto con la grande distribuzione.

Un evento che ha il plauso del presidente Anci Toscana Matteo Biffoni: “La valorizzazione della Montagna, dei borghi e dei prodotti agroalimentari del territorio è fondamentale per l’Anci. La Toscana è fatta di realtà ricche di tradizione, cultura e genuinità come quelle che si trovano nelle aree rurali, così come nella Montagna pistoiese e che oggi più che mai hanno opportunità di crescita. L’attenzione per l’ambiente, la salute, il mangiar bene e la valorizzazione delle produzioni locali sono capisaldi della politica di sviluppo regionale che meritano sostegno”.

Tanti i temi in programma: dalle specificità territoriali della Montagna Pistoiese, alla valorizzazione dei suoi prodotti agroalimentari relatore Alessandro Pagnini presidente di Uniser, fino alle esperienze di economia collaborative e di comunità.

A conclusione una tavola rotonda in un confronto aperto con Anci Toscana, Unicoop Firenze, Gai montagna appennino, Istituzioni locali, Organizzazioni di Categoria, Consorzi, Associazioni, Cooperative con gli assessori all’ambiente e all’agricoltura della Regione Toscana Federica Fratoni e Marco Remaschi, coordinati da Marina Lauri di Anci Toscana, introdotti da Roberto Scalacci della Regione Toscana.

In foto Matteo Biffoni presidente Anci Toscana