Firenze – Poesie col brivido, dal momento che, quando c’è di mezzo lo scrittore, artista, poeta Fabio Gianni, tutto si scompagina e si raccoglie in nuove figure, modalità, emozioni, in una molteplice sensazione di vortice che induce, rara avis di questi tempi, al pensiero. “Con mio adorato rischi di morire d’amore”, il titolo dell’incontro, in cui insieme all’editore Andrea Giraldi, l’autore presenterà la sua nuova raccolta di poesie. L’evento si terrà domani sera, venerdì 21 luglio, presso High Bar a Firenze, via dei Renai 29n, a partire dalle 18.30.