Firenze – Un successo che resiste al passare del tempo. Trionfale fu infatti l’accoglienza riservata a “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi – in particolare a Londra e Parigi – quando nel 1725 furono pubblicate all’interno della raccolta “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”.

E altrettanto entusiasmo, c’è da giurarci, aleggerà mercoledì 2 e giovedì 3 giugno a Museo di Orsanmichele a Firenze (ore 19,30 – via dell’Arte della Lana) nell’appassionata esecuzione dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Marco Lorenzini, a cui è affidato anche il ruolo di violino solista (foto).

Quattro Concerti raffiguranti, ciascuno, una stagione dell’anno e scortati da altrettanti “sonetti dimostrativi”, dovuti forse a Vivaldi stesso, che ne illustrano in versi il contenuto sonoro. La musica ripercorre capillarmente questi testi d’impronta arcadica, sia mimandone le atmosfere meteorologiche, sia intagliandone in note situazioni e personaggi.

Del “prete rosso” sarà eseguito, in apertura, anche il “Concerto in re minore per due violini, violoncello, archi op. 3 n. 11, RV 565”. Le serate si svolgeranno nella sala principale del Museo di Orsanmichele, avvolti da sculture di Donatello, Ghiberti, Verrocchio, Giambologna e altri artisti.

Marco Lorenzini collabora con diverse orchestre sinfoniche e da camera, tra cui l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra della Toscana. Dal 1988 è primo violino dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con la quale vanta centinaia di concerti in Italia e all’estero.

I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Inizio ore 19,30. È caldamente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). 20 euro biglietto intero, 15 euro ridotto (studenti e over 65). Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).