Firenze – Mercoledì 12 febbraio si terrà all’ Auditorium Giovanni Spadolini, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze, una lectio magistralis dal titolo: “Rocco Commisso: a business success story between the US and the Italian culture”. La lectio sarà receduta dai saluti di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana e di Elisabetta Meucci, Consigliere regionale. Introdurrà Sasha Perugini, Director of Syracuse University Florence, che precede l’intervento di Fabrizio Ricciardelli Director of Kent State University Florence, mentre nel ruolo di moderatore ci sarà Simone Anselmi, Professor at Syracuse University Florence.