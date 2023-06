Firenze – Lega scatenata su tutte le occupazioni, prende spunto dal video rimbalzato dal Tirreno fino a Rai 3 per attaccare la giunta rea, a suo dire, di peccare di “illegalità e immobilismo” sul tema, tant’è vero che lunedì in consiglio non solo porterà alcune domande (fra cui, quale è lo stato delle altre occupazioni oggi esistenti (circa 20)? Il Comune è in grado di fornire informazioni su coloro che occupano e sulla “vita” interna? Quale ruolo o regia sta avendo il Movimento di Lotta per la casa in tutte queste occupazioni? Esiste altrove il racket degli appartamenti?) ma anche una raccolta firme iniziata da giorni nella sede leghista “per una grande mobilitazione”.

A stretto giro, ecco la risposta del gruppo Pd: “Questa polemica continua e quotidiana da parte della Lega è davvero senza senso. Quante volte dovremo continuare a spiegare loro che sicurezza e ordine pubblico non sono di competenza di un’amministrazione comunale? Ma che comunque questa amministrazione ha sempre tenuto al centro di ogni sua azione la tutela della legalità? Fin da subito l’amministrazione aveva chiesto lo sgombero dell’ex Astor, questo è stato detto in ogni sede. Se pensano che ci sia bisogno di più risorse sul fronte della sicurezza, intanto, gli esponenti del Carroccio comincino a guardarsi allo specchio, perché sono loro adesso ad essere forza di Governo. Le chiacchiere, davvero, stanno a zero. L’unica priorità adesso è lasciare che le indagini facciano il proprio corso nella speranza che si risolvano al meglio, per il bene della piccola Kata”. Ricordiamo per completezza d’informazione che la giunta Nardella, come spesso d’altro canto rivendica, ha richiesto e visto accolti 62 sgomberi dal suo insediamento.