Firenze – Il messaggio è Leggere ci unisce. Più di 80 eventi e oltre 100 ospiti diffusi su 27 giornate e 12 tappe in altrettanti comuni della Toscana, tra giugno e ottobre. Sono i numeri dell’edizione 2022 de La città dei lettori, il festival che da cinque anni coinvolge autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano. Obiettivo, promuovere il libro e la letteratura.

Il progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, lancia la cultura come connettore di popoli e d’incontro tra esseri umani, in controtendenza in un’epoca che fa dell’isolamento e dello scontro i suoi tratti salienti, dalla pandemia alla guerra.

I protagonisti sono nomi di punta della letteratura contemporanea italiana, e non solo: da Roberto Saviano a Francesco Guccini, da Paolo Nori a Francesca Michielin, e poi Vera Gheno, Jonathan Bazzi, Carlotta Vagnoli, Alan Friedman, Marco Malvaldi, Carlo Sisi, Alba Donati, Giorgio van Straten, Elena Stancanelli, Enrica Tesio, Catena Fiorello, Marco Vichi, Fabio Genovesi e Piero Pelù. E ancora: Sveva Casati Modigliani, Vanessa Roghi, Laura Marzi, Ilaria Gaspari, Marco Baliani, Nicola Gardini e Claudio Piersanti, oltre a una rosa di ospiti internazionali, che per la prima volta arrivano al festival: lo scrittore e giornalista argentino Martín Caparrós, l’autrice uruguayana Fernanda Trías, i romanzieri francesi Luc Lang e Olivier Guez, l’esordio letterario dell’anno da Israele Itamar Orlev, il celebre illustratore parigino Barroux.

Un percorso tra presentazioni, incontri, anteprime, talk, conferenze, reading e attività per giovani lettori che si aprirà a Firenze dal 9 al 12 giugno, per il quinto compleanno dell’appuntamento a Villa Bardini, e continuerà poi per il secondo anno consecutivo a Grosseto, dal 22 al 23 giugno, e ad Arezzo, dal 25 al 26 giugno. Prima volta a Lucca dal 7 all’8 luglio, mentre in continuità con l’anno passato il festival tornerà a Villamagna – Volterra (PI) dal 9 al 10 luglio. Altra prima edizione a Monteriggioni (SI), dal 15 al 16 luglio, mentre in autunno sono riconfermati gli appuntamenti a Calenzano (FI), dal 1 al 3 settembre, a Bagno a Ripoli (FI), dal 9 al 10 settembre, a Campi Bisenzio (FI), dal 15 al 16 settembre, a Montelupo Fiorentino (FI), dal 23 al 24 settembre, e a Pontassieve (FI), dall’8 al 9 ottobre. Conclusione con un’ulteriore prima edizione a Impruneta (FI), il 28 e il 29 ottobre.

Le province toccate sono 6 in tutto, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Infine, fra le novità, il doppio appuntamento con la cinquina del Premio Strega, che sarà ospite della tappa fiorentina del festival per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione. A seguire gli autori e le autrici in corsa per il riconoscimento approderanno, per la prima volta nella storia del Premio, ad Arezzo dei lettori. Sono previsti inoltre altri incontri in collaborazione con Premio Strega e Fondazione Maria e Goffredo Bellonci durante l’intero programma.

Altra novità, il Premio La città dei lettori: al termine del festival gli oltre 250 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop voteranno, tra gli scrittori e le scrittrici partecipanti all’edizione 2022, il vincitore sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico, che sarà annunciato a marzo 2023 insieme alle nuove date dell’iniziativa. Il riconoscimento prevede, oltre all’invito alla prossima edizione de La città dei lettori, un premio in denaro e un soggiorno presso Le Lappe Relais, nel cuore del Chianti. Con il sostegno e la collaborazione di Unicoop Firenze.

“Questa edizione – dichiarano il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – è ancora più ricca delle precedenti e ha numerose appendici in tutto il territorio regionale che la estendono ben oltre i giorni del festival. Ci sembra anche assai opportuno, in un momento così drammatico della nostra storia, cercare, attraverso il libro e la lettura, il dialogo e il confronto che siano capaci di superare ogni divisione”.

“La lettura apre nuovi orizzonti e cambia tutto” – dice Gabriele Ametrano, direttore de La città dei lettori e Presidente dell’Associazione Wimbledon APS – esiste però anche il ruolo sociale e collettivo della lettura, che crea comunità, elimina le distanze e rende partecipi nella condivisione del sapere. Dopo la pandemia e alla luce della situazione internazionale abbiamo bisogno di incontro, non di ulteriori scontri. Questo è per noi il libro: qualcosa che unisce al di là di barriere, delle ideologie e dei confini. Nasce così “Leggere ci unisce”, e con questa idea ho immaginato il programma di questa quinta edizione de La città dei lettori. Un festival che possa dare spazio alla cultura e alla connessione tra le arti, che possa ricordare il nostro passato e guardare al futuro”.

Il Programma.

FESTIVAL LA CITTÀ DEI LETTORI

Villa Bardini

Costa San Giorgio 2

Firenze

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022

La città dei lettori i 10 anni di Edizioni Clichy

ore 17 – Terrazza – IO LEGGO! – UNA STORIA CON CLICHY

con BARROUX

lettura animata per giovani lettrici e lettori

a cura di Libreria Farollo e Falpalà

ore 18 – Terrazza – PER GLI OCCHI DELL’INFANZIA: IL RACCONTO E LE IMMAGINI.

Creare, confezionare e proporre libri per bambine e bambini.

Intervengono: BARROUX, GIULIA PASTORINO, MARIA PIA SECCIANI e i librai

FAROLLO e FALPALÀ

con ANSELMO ROVEDA

ore 18.30 – Platea Retro Villa – TRADURRE I CLASSICI – Balzac, Proust, Eliot e Duval

intervengono GIUSEPPE GIRIMONTI GRECO, BARBARA INNOCENTI e GIOVANNI

MARIA ROSSI

con ANDREA GELONI

ore 18.30 – Belvedere – PAESAGGI LETTERARI – La Firenze di Giovanni Papini

con LUCA SCARLINI

ore 19 – Terrazza – I FRANCESI E L’ITALIA, GLI ITALIANI E LA FRANCIA

intervengono DANIELA DI SORA, SANDRO FERRI, FABIO GAMBARO, OLIVIER GUEZ

e TOMMASO GURRIERI

con GABRIELE AMETRANO

ore 20 – Terrazza – LUC LANG – Scrivere tra thriller e psicoanalisi

con ELENA STANCANELLI

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022

ore 10 – Platea Retro Villa – Premiazione LIBERNAUTA XXI edizione

saranno presenti i membri del comitato scientifico DANIELE ARISTARCO, MATTEO

BIAGI, MARCO MAGNONE e ILARIA TAGLIAFERRI e l’Assessore alla Cultura del

Comune di Scandicci CLAUDIA SERENI

* ore 16 – Salone – AMIIR ISSAA – Educazione Rap (Add Editore)

con VALENTINA SCHIAVI

in collaborazione con Libernauta

ore 17 – Salone – PIERPAOLO ORLANDO – Per ogni nome una poesia (Interno Libri)

con ALBERTO CRISTOFORI. Letture a cura di LAURA CIONI

sarà presente FRANCESCO LAURETTA, artista che ha illustrato la pubblicazione.

* ore 17 – Terrazza – IO LEGGO! – VERA GHENO – Scatoline (Effequ Edizioni)

con LILITH MOSCON

ore 17.30 – PAESAGGI LETTERARI – CRISTINA MARCONI – Come dirti addio (Neri

Pozza)

* ore 17.30 – Belvedere – MARTIN CAPARRÓS – La fine dell’era di fuoco. Cronache di un

presente troppo caldo (Einaudi)

con FABIO DEOTTO

in collaborazione con Puerto Libre

ore 17.30 – Platea Retro Villa – FRANCO LEGNI – Due di Briscola (Giunti)

con SIMONE INNOCENTI

* ore 18 – Terrazza – ALBA DONATI – La libreria sulla collina (Einaudi)

con CHIARA DINO e LAURA MONTANARI

in collaborazione con Fenysia – Scuola di linguaggi della cultura

* ore 18.30 – Belvedere – IN RICORDO DI SERGIO NELLI e la sua ultima pubblicazione

Lo champagne di Cechov (Amos Edizioni)

con VALERIO AIOLLI, EMILIANO GUCCI, CARMELO MARCIANÒ, GIUSEPPE

MUNFORTE e VANNI SANTONI

ore 18.30 – Platea Retro Villa – LILITH MOSCON – Bestiario familiare (Topipittori Editore)

con FRANCESCO CHIACCHIO e VERA GHENO

* ore 19 – Terrazza – LA CINQUINA DEL PREMIO STREGA

con SABINA MINARDI

in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci

ore 20 – Terrazza – ELENA STANCANELLI – Il tuffatore (La Nave di Teseo)

* ore 21 – Belvedere – FRANCESCO GUCCINI – Tre cene (Giunti)

SABATO 11 GIUGNO 2022

* ore 8.30 – Prato – ESPERIENZA BOOK

Percorso meditativo dai libri di GIULIO CESARE GIACOBBE

con RAFFAELLA MARTINELLI

* ore 11 – Serra – IO LEGGO! – LIBRI DI LIBRI

letture animate per giovani lettori

(per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni)

a cura della Libreria Farollo e Falpalà

* ore 10.30 – Platea Retro Villa – CARLO SISI – Lectio CANOVA 1822

ore 11.30 – PAESAGGI LETTERARI – Storie e aneddoti di Villa Bardini

* ore 12 – Serra – IO LEGGO! – Scatoline – (Effequ)

laboratorio per giovani lettori

a cura dell’Associazione La sedia blu

* ore 12 – Salone – SABINA MINARDI – Il grande libro del vintage (Il Saggiatore)

con WLODEK GOLDKORN

* ore 16 – Salone – PIER PAOLO PASOLINI. DALLE CARTE AL LIBRO

Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita

con Franco Zabagli

in collaborazione con il GABINETTO VIEUSSEUX

* ore 16 – Serra – IO LEGGO! – AVVENTURE IN COLLEZIONE

ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani

Attività a cura di Stazione Utopia

* ore 17 – Serra – IO LEGGO! – AVVENTURE IN COLLEZIONE

ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani

Attività a cura di Stazione Utopia

* ore 17 – Terrazza – LETIZIA FUOCHI – Il coraggio del Cinghialino (Guanda)

* ore 17 – Belvedere – Presentazione PREMIO LA CITTÀ DEI LETTORI

in collaborazione con Unicoop Firenze

* ore 17.30 – Belvedere – IN DIALOGO – PAOLO MALAGUTI

Alla scoperta dell’autore di Il Moro della cima (Einaudi) e Se l’acqua ride (Einaudi)

in collaborazione con Unicoop Firenze

ore 17.30 – PAESAGGI LETTERARI – CARLOTTA RONDANA – La vertigine, il sogno, il

caffè (Ensamble Edizioni)

* ore 18 – Serra – IO LEGGO! – AVVENTURE IN COLLEZIONE

ideazione a cura di Lucia Mannini e Chiara Damiani

Attività a cura di Stazione Utopia

* ore 18 – Terrazza – CATENA FIORELLO – I cannoli di Maritè (Giunti)

ore 18.30 – Platea Retro Villa – LORENZO BOJOLA – Chilimangiaro 54 (Nencini Editore)

con FRANCO LUCCHESI, Presidente dell’Associazione Don Cuba

* ore 19 – Terrazza – GIORGIO VAN STRATEN – Una disperata vitalità (Harper Collins)

con CARLO SISI

ore 19.30 – Platea Retro Villa – FERNANDA TRIAS – Melma rosa (SUR)

con VERA GHENO e GIULIA ZAVAGNA

* ore 19.30 – Belvedere – FRANCESCA MICHIELIN – Il cuore è un organo (Mondadori)

con PIERO PELÙ

* ore 21 – Belvedere – ROBERTO SAVIANO – Solo è il coraggio (Bompiani)