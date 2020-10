Firenze – “Questa sera voglio ringraziare in particolare i lavorati dello spettacolo, che sono in stato di grande precarietà, sono veramente in ginocchio”. Così Serena Dandini durante la seconda giornata de L’Eredità delle Donne, il festival in corso a Firenze, in occasione della proiezione del video “I bauli in piazza” realizzato durante la manifestazione pacifica in piazza Duomo a Milano per sensibilizzare alla problematica della sostenibilità economica dei “lavoratori dello spettacolo”. Anche Eredità delle Donne, dicono gli organizzatori, ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà.

“I lavoratori dello spettacolo – ha detto Dandini – sono quelli dietro alle quinte e fanno sì che tutto ciò avvenga. Non sono dei numeri ma sono esseri umani. Dietro alle star e dietro alle cose belle che vedete ci sono migliaia di persone che lavorano e rendono possibile tutto questo: sono truccatori, scenografi, registi, autori, costumisti, un esercito di persone, oggi in vera difficoltà, che fabbricano i nostri sogni”.

“Purtroppo – ha poi concluso Dandini – andremo incontro a delle restrizioni, che saranno sicuramente necessarie, ma credo che sia importante non dimenticare queste persone e loro famiglie e mi auguro che vengano introdotte delle misure importanti che possano aiutare i lavoratori e li ringrazio di cuore.”