Firenze Giovedì 27 luglio Les Négresses Vertes, tornano a Firenze per un nuovo concerto con l’incredibile carica di energia che li contraddistingue. Questo gruppo carismatico si è formato nei quartieri popolari parigini degli anni ’80, passando per il cabaret equestre Zingaro, il punk e la musica gitana ed è ancora oggi uno dei gruppi più iconici in tutto il mondo.

Nel 1989 pubblicano il loro primo album “Mlah” che mette sotto i riflettori le diverse radici culturali dei membri del gruppo che passano dalla Francia, all’Algeria e alla Spagna. Tutte queste influenze culminano in un album dinamico e coinvolgente che la critica europea e statunitense accoglie con clamore.

La tragica scomparsa del cantante Helno nel 1993 ha segnato un punto di svolta nella storia del gruppo. Tuttavia, si sono ripresi e hanno continuato a produrre nuovi album, esplorando diversi mondi musicali e collaborando con artisti del calibro dei Massive Attack per il superbo remix di “Face à la mer” e di Howie B per il celebre album “Trabendo”. Hanno continuato a esibirsi in tutto il mondo fino alla loro separazione nel 2001.

Nel 2018 annunciano un nuovo tour in occasione del trentesimo anniversario dalla pubblicazione di “Mlah” e che li porta in Italia nel 2020 per dei concerti (tra cui Firenze) incredibilmente carichi dell’energia che contraddistingue la loro musica. Chiunque abbia assistito ai loro concerti ricorda ancora la fusione musicale altamente energica sperimentata durante i loro spettacoli. Tornano in Italia nel 2023 per un nuovo tour e un nuovo concerto a Firenze.

Foto LNV ®lucmanago2018