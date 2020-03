Fiesole – Dal 21 giugno al 23 agosto 2020 torna l’immancabile appuntamento con l’Estate Fiesolana che si svolge nell’Anfiteatro Romano di Fiesole e quest’anno celebra la 73esima edizione.

Fedele alla sua lunga storia che ha visto sul palco numerosi artisti di livello internazionale, il ricco programma di questa stagione presenta circa cinquanta eventi distribuiti tra eventi teatrali, musica, proiezioni cinematografiche, performance e concerti. Durante le ultime tre edizioni sono state aggiunte altre due sezioni, il jazz e le orchestre di scena. Tra le tante proposte sono presenti in cartellone anche esibizioni dal vivo di noti personaggi dello spettacolo.

Niccolò Fabi, Angelo Branduardi, Neri Marcorè, Dee Dee Bridgewater, Devendra Banhart, il teatro di prosa con Edoardo Leo, Davide Enia, Lella Costa, Chiara Francini, le grandi orchestre come l’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole, ORT-Orchestra della Toscana e Ensemble Symphony Orchestra, sono alcuni nomi di fama nazionale e internazionale che saranno a Fiesole, nell’antico e splendido palcoscenico di epoca romana.

Tra le novità in programma ci sono quattro serate con il Teatro Pubblico Ligure dedicate al Decameron, una serie di narrazioni fatte in un periodo di peste scritte da Sergio Maifredi, e due Lezioni di Storia a cura della Casa Editrice Laterza e delle due Lezioni di Mondo con Luciano Canfora e Amedeo Feniello. In queste occasioni sono stati annunciati dei Concerti al Tramonto, curati dalla Scuola di Musica di Fiesole.

Tante le conferme. Come il cinema all’aperto durante il mese di agosto, il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema Fiesole e il cartellone delle ospitalità. La Fondazione Stensen curerà una selezionata rassegna di proiezioni per un periodo di due settimane.

L’Estate Fiesolana è organizzata, dall’Amministrazione Comunale di Fiesole, da PRG Srl e Associazione Music Pool, che gestiranno il Teatro Romano di Fiesole fino al 2022.

L’evento estivo che risale al 1947, ha assunto sempre più importanza con presenze in continuo aumento nel corso degli anni.

Nel suggestivo palcoscenico del Teatro Romano di Fiesole si svolge il più antico festival all’aperto italiano e si svolge ogni estate in questo ambiente unico e con una grande varietà di discipline. Dal 1947, anno di nascita del Festival Estate Fiesolana, la manifestazione si è ampliata grazie alla viva partecipazione del pittore Fernando Farulli, allora assessore alla cultura e del sindaco Adriano Latini, per rilanciare il turismo, la cultura e le attività artistiche nel Teatro Romano di Fiesole, interrotte durate le due guerre mondiali.

In 73 anni di programmazioni sono passati sull’antico anfiteatro alcuni dei più famosi nomi del teatro, della danza, della musica e del cinema mondiali, personaggi del calibro di Chet Baker, Severino Gazzelloni, Bruno Canino, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki, Savatore Accardo, Amalia Rodriguez, Carla Fracci, Luciana Savignano, Rudolf Nureyev, Alessandra Ferri, Roland Petit, Maurice Béjart, Glauco Mauri, Valeria Moriconi, Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi, fino ai più recenti Stefano Bollani, Alex Britti, Enrico Rava, Gilberto Gil, Wayne Shorter, Chick Corea, David Byrne, Pat Metheny, Hiromi, gli Inti-Illimani e molti altri.

Il concerto inaugurale del 21 giugno sarà eseguito dall’orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole

saranno ospiti Tony Sidney e Fabio Morgera. L’invito al concerto sarà distribuito presso la sede della Scuola di Musica di Fiesole e la Biglietteria del Teatro Romano. Mentre i Concerti al tramonto sulla Terrazza del Teatro Romano si svolgeranno tutti i giorni alle ore 19.30 con spettacoli del ciclo Decameron e Lezioni di storia e verranno eseguiti dalla Scuola di Musica di Fiesole, con ingresso libero.

Programma

Domenica 21 Giugno

Festa Della Musica, Premio Abbiati Per La Scuola e Premio Abbado, Orchestra Galilei

Ospiti

Tony Sidney, Fabio Morgera

Martedì 23 Giugno

The Legend Of Morricone, Direttore Giacomo Loprieno

Giovedì 25 Giugno

Teatro Pubblico Ligure, Decameron, Un racconto italiano in tempo di peste

Tullio Solenghi

Venerdi 26 Giugno

Niccolo’ Fabi

Sabato 27 Giugno

Young Jazz Lad, Jazz Ensemble, Orchestra nazionale Jazz dei Conservatori italiani. Direttore Paolo Silvestri

Domenica 28 Giugno

Uto Ughi, Andrea Griminelli, I Solisti Veneti, Le Quattro Stagioni Di Vivaldi

Martedì 30 Giugno

Edoardo Leo, Ti racconto una storia

Mercoledì 1 Luglio

Devendra Banhart

Giovedì 2 Luglio

Angelo Branduardi

Sabato 4 Luglio

Lezioni di storia, Casa Editrice Laterza. Luciano Canfora

Mercoledì 8 Luglio

Dee Dee Bridgewater and The Memphis Soulphony

Giovedì 9 Luglio

Teatro Pubblico Ligure, Decameron, Un racconto italiano in tempo di peste

Dario Vergassola

David Riondino

Venerdì 10 Luglio

Neri Marcorè E

Gnuquartet, Come Una specie di sorriso. Omaggio A Fabrizio De André

Sabato 11 Luglio

Il Pensiero Razionale, Carlo Cottarelli

Mercoledi 15 Luglio

Shine Pink Floyd Moon. Coreografie Micha Van Hoecke

Giovedi 16 Luglio

L’abisso di Davide Enia

Venerdi 17 Luglio

Andrea Camilleri: Il Magico Cantastorie. Regia Giancarlo Cauteruccio

Sabato 18 Luglio

Incontro Stefano Mancuso

Mario Brunello

Domenica 19 Luglio

Mya (Mina) Canta Battisti. Ort- Mya Fracassini

Martedì 21 Luglio

Lezioni di storia, Casa Editrice Laterza. Amedeo Feniello

Mercoledì 22 Luglio

Fantastic Negrito

Giovedì 23 Luglio

Teatro Pubblico Ligure, Decameron, Un racconto italiano in tempo di peste

Lucia Poli

Venerdì 24 Luglio

Walt Disney Fantasy, Orchestra Toscana Classica, Direttore Giuseppe Lanzetta

Martedi 28 Luglio

Gli Anni Verdi, Ort – Alessandro Riccio

Giovedi 30 Luglio

Lella Costa, La vedova Socrate

Venerdì 31 Luglio

Tosca In Concerto

Martedi 4 Agosto

Chiara Francini, L’amore segreto di Ofelia

Giovedì 6 Agosto

Teatro Pubblico Ligure, Decameron, Un racconto italiano in tempo di peste

Roberto Alinghieri

Venerdi 7 Agosto

Carmina Burana, direttore Giacomo Loprieno

Ospitalità

Sabato 20 Giugno

Iosonouncane

Domenica 5 Luglio

Pilgrim Choir, Direttore Gianni Mini

Martedì 7 Luglio

Antigone Lo Cascio, Regia Giovanni Cascio Pratilli

Martedì 14 Luglio

Falstaff o L’educazione del Principe

Mercoledì 29 Luglio

Marie Antoinette, Lyric Dance Company

Serate Per Fiesole

Lunedì 8 Giugno

Coro Insieme, Scuola di Musica di Fiesole

Rassegna cinematografica a cura dell’istituto Stensen

Domenica 26 Luglio e 2 Agosto

Da Sabato 8 a domenica 23 Agosto

Foto: Angelo Branduardi